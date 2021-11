Na začátku prosince bude na obloze vidět kometa Leonard, možná i pouhým okem

Upozornil, že kometu lidé spatří jen časně ráno. „A bude to čím dál horší, čím blíže to bude k datu 12. prosince. Bude vidět někdy mezi čtvrtou a šestou ráno nad východním obzorem. Každý den bude níž a níž u obzoru,“ dodal.

Podle astronoma Petra Horálka, je zatím těžké říci, jak dobře bude kometa viditelná. „V tuto chvíli je ještě pod hranicí viditelnosti pouhýma očima. Ale očekává se, že lepší viditelnost by se měla projevit kolem 6. prosince,“ uvedl. „Mezi 6. a 12. prosincem by měla být už tak jasná, že, pokud tedy bude opravdu nad hranicí viditelnosti očima, tak by měla být viditelná mimo města,“ doplnil.

Podle Maška by hranici 6. hvězdné viditelnosti mohla kometa překročit hned v prvních prosincových dnech. V takovém případě by ji lidé, samozřejmě z míst bez světelného znečištění, mohli spatřit pouhým okem. Měsíc v tu dobu bude navíc v novu, takže sledování komety nebude nijak rušit. Později se kometa dostane do souhvězdí Pastýře, 6. prosince projde nad jasnou hvězdou Arcturus a 8. prosince přejde do souhvězdí Hada.

Co víme o kometě Leonard

Kometu C/2021 A1 (Leonard) objevil Gregory Leonard letos 3. ledna na observatoři Mount Lemmon v Arizoně, podle něj také získala své jméno. Zatímco v době objevu se nacházela 737,5 milionu kilometrů od Země, 12. prosince se přiblíží na 34,9 milionu kilometrů. Podle astronomů kometa v dávné minulosti pravděpodobně absolvovala už jeden oblet kolem Slunce.