Studie našla lék, který ničí rakovinu i u dříve neléčitelných případů

Sedmasedmdesátiletý Barry Ambrose dostal léčbu před čtyřmi roky, v době, kdy jej už lékaři považovali za neléčitelného. Rakovina se mu z krku rozšířila do plic a ošetřující lékař mu navrhl již jen paliativní léčbu, tedy zmírnění bolesti, která bude spojená s umíráním.

Studie probíhala několik let, řada pacientů se proto mohla o své zkušenosti s léčbou už podělit s novináři. Jednoho z nich vyzpovídal britský deník The Guardian.

Termín imunoterapie zahrnuje veškeré léčebné postupy, které využívají přirozené imunitní mechanizmy, směřující k aktivaci protinádorové imunity. V některých případech mohou také sloužit k cílenému směřování léčiv do místa nádoru.

Pak ale Ambrose dostal šanci zapojit se do klinické studie spojené s novou kombinací léků. Jen několik týdnů po podání imunoterapeutického koktejlu mu lékaři oznámili, že nádor je pryč.

Aby dobrých zpráv nebylo málo, vědci uvedli, že kromě zvýšení šancí na dlouhodobé přežití pacientů vyvolává tato imunoterapeutická léčba také mnohem méně vedlejších účinků ve srovnání s chemoterapií, jež se pro léčbu pokročilé rakoviny používá nejčastěji.

Vědci mírní nadšení

Tyto výsledky pocházejí ze třetí fáze klinické studie té nejvyšší kvality. Účastnilo se jí přes tisíc umírajících pacientů s rakovinou hlavy a krku. Úspěchy sice byly časté, ale nestačily na to, aby byly statisticky významné. Nicméně změny k lepšímu, které proběhly, byly klinicky nesmírně významné, uvedli vědci. Co to znamená?

Vědci sice neumí tento pozitivní vývoj opakovat často, pokud se to ale podaří, jde téměř o zázrak. Někteří pacienti žili o měsíce nebo celé roky déle a trpěli mnohem méně vedlejšími účinky. „Jsou to slibné výsledky,“ řekl pro The Guardian profesor Kristian Helin, výkonný ředitel ICR. „Imunoterapie je šetrnější a chytřejší léčba, která může pacientům přinést významné výhody,“ doplnil.