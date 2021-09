Past na gravitační vlny zachytila zvláštní signály. Mohou pocházet z počátků vesmíru

Objevit tyto vlny byla přes časovou náročnost ta nejjednodušší část výzkumu – mnohem těžší je najít logické vysvětlení, co to vlastně bylo. Jedním z možných vysvětlení jsou i omyly, jinými slovy případná chyba přístroje. Mohl například místo gravitačních vln detekovat nabité částice zvané kosmické záření proudící z vesmíru, uvažuje Tobar. Další možností by mohl být dosud neznámý typ tepelných výkyvů v krystalu, který je základem „pasti“, ty by ale měly být minimální.

Už dlouho se ale vědci ptají, jestli by nebylo možné zachytávat i menší gravitační vlny, pokud tedy vůbec existují. Ty by mohly mít vlnovou délku třeba „jen“ od několika metrů do několika kilometrů. Proto vzniklo několik zařízení, která by něco takového měla umět zachytit. Jedno takové vytvořil tým australského fyzika Michaela Tobara.

Fascinující je i další možné vysvětlení, jemuž se autoři experimentu věnovali nejvíc – mohlo by se totiž jednat o signály z doby krátce po vzniku vesmíru. Moderní fyzika pracuje s tím, že krátce po Velkém třesku vesmír prošel sice velmi krátkým, ale nesmírně dynamickým obdobím zvaným inflace. Během něj se exponenciálně zvětšoval a prošel takzvaným fázovým posunem. To znamená, že změnil skupenství, podobně jako se voda při překročení teploty varu změní z kapalné na plynnou.

Některé modely předpokládají, že pokud se to stalo, mohlo se přitom uvolnit značné množství energie, která by jemně rozechvěla časoprostor – výsledkem by byly menší gravitační vlny podobně těm, které vědci nyní pozorovali.

Autoři experimentu ani další fyzikové zatím nemají dostatek důkazů pro kteroukoliv z možností; ideální by bylo vytvořit několik dalších podobných experimentů. Pokud by zaznamenaly stejnou událost, vyloučilo by to možnost poruchy nebo neznámého chování krystalů – a také by to poskytlo více dat pro detailnější analýzu.