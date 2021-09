Změna klimatu je zásadní hrozba pro lidské zdraví, je třeba rychlých kroků, varují lékařské časopisy

Úvodník, který vyšel například v těch nejprestižnějších časopisech, jako jsou New England Journal of Medicine, British Medical Journal nebo The Lancet, varuje, že současné úsilí nestačí k řešení zdravotních problémů vyplývajících z rostoucích globálních teplot způsobených emisemi oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

„Zdraví je už nyní poškozováno globálním zvyšováním teploty a ničením přírody,“ uvádějí redaktoři časopisů. Pokud se tento problém nebude řešit, hrozí podle nich v důsledku zvyšování teplot „katastrofální poškození zdraví, které nebude možné zvrátit“.