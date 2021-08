Batolata mají metabolismus jako jiný živočišný druh, popsala nová studie

Děti ale také extrémně rychle „vyhoří“. Pokud nedostávají potřebné kalorie, činí je jejich rychlý metabolismus značně zranitelnými vůči zpomalení růstu a nejrůznějším nemocem. Jejich buňky také mohou metabolizovat léky rychleji než buňky dospělých, což znamená, že mohou potřebovat častější dávky léčiv.

Naopak dospělí lidé starší 60 let začínají denně spotřebovávat méně energie než mladší lidé a mohou potřebovat méně jídla nebo nižší dávky léků – podle nové práce to platí zejména po devadesátém roce života, kdy už spotřebují o 26 procent méně energie než lidé středního věku.

Člověk jako továrna

Vědci zatím vědí o tom, kolik energie spálíme v průběhu života, překvapivě málo. Aby byly výsledky spolehlivé, vyžaduje to velmi náročný a drahý výzkum, který musí být dlouhodobý. Zkoumaní lidé totiž musí pít speciálně obohacenou vodu bohatou na zvláštní izotop vodíku a kyslíku, které lze chemicky sledovat. Vědci pak měří množství těchto izotopů vyloučených v moči, krvi nebo slinách po dobu 24 hodin po dobu jednoho týdne nebo déle, aby mohli vypočítat, kolik energie daní lidé průměrně spotřebují za den.

V nové studii Pontzer a jeho kolegové vytvořili rozsáhlou databázi, ve které shromáždili výsledky existujících vysoce kvalitních studií, jež se tímto fenoménem zabývaly. Podařilo se jim do ní zahrnout výsledky 6421 lidí z 29 zemí ve věku od osmi dnů do 95 let. Tým pak vypočítal denní rychlost metabolismu pro každého jednotlivce tak, že vzal jeho celkovou denní energetickou rychlost zjištěnou izotopovými studiemi a upravil ji podle velikosti a hmotnosti těla a velikosti orgánů.

Když vědci vynesli do grafu rychlost metabolismu v průběhu života, zjistili, že děti se rodí se stejnou rychlostí metabolismu jako jejich matky. Mezi 9. a 15. měsícem ale jejich buňky zrychlí spalování energie, popsali v práci, kterou vydal odborný žurnál Science.

Rychlost metabolismu dětí zůstává vysoká až do pěti let, ale pak začne pomalu klesat, až se kolem dvacátého roku života ustálí. Zajímavé je, že u dospělých je metabolismus velice stabilní, a to až do šedesáti let, kdy začne slábnout. Dalším významným milníkem ve zpomalování metabolismu je pak devadesát let.