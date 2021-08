Mladí lososi hynou po tisících. V teplé vodě amerických řek nejsou schopní přežít

Podle nedávné reportáže listu The Washington Post by se dva největší rezervoáry v Kalifornii mohly do konce léta dostat na rekordně nízké množství vody, zatímco hladina jezera Mead na pomezí Arizony a Nevady, u Hooverovy přehrady, už na historickém minimu je.

Video of Salmon Dying from Hot Water: July 16, 2021

Podobné je to na řece Columbia – voda v ní měla na konci července teplotu 21,7 stupně Celsia, což je o 1,7 stupně Celsia víc, než je bezpečné pro lososy a další živočichy milující studenou vodu.

O situaci na toku řeky Sacramento psala už před několika dny televize CNN. Úřad CDFW, monitorující faunu Kalifornie, varoval, že v důsledku dlouhých období s teplotami nad 35 stupni Celsia hrozí „téměř úplná ztráta“ mladých lososů čavyča, kteří v abnormálně teplé vodě nedokáží dorůst. V řekách se lososi líhnou, načež putují stovky kilometrů po proudu do vod Tichého oceánu, odkud se pak jako dospělí vydávají zpět na místo narození pářit se a naklást jikry.

Propad úlovků přijde

„Tu ránu ucítíme za několik let, když na volném moři nebudou žádní přirozeně zplození lososi,“ míní John McManus, který vede asociaci zastupující kalifornský rybářský průmysl.

Rybář Mike Hudson, který se lovem a prodejem lososů živí posledních 25 let, ale pociťuje problémy už nyní. Propad úlovků podle něj způsobuje prudký růst cen a zákazníci údajně dávají najevo, že už si nákup lososího masa nemohou dovolit. Hudson řekl, že zvažuje prodej své lodě a odchod do důchodu, protože „odsud to půjde z kopce“.

Sucho a oteplování říční vody podle AP neohrožuje ryby jen v Kalifornii. Ve státě Idaho letos úřady usoudily, že ohrožení lososi nerka by ve vyhřátých tocích nezvládli pouť proti proudu, a tak vypustily do řeky Snake vlnu studené vody, načež lososy nechaly odchytnout a odvést v nákladních autech do umělých líhní. V Kalifornii už jsou podobné operace poměrně běžné, letos se tam chystali opačným směrem, tedy z inkubátorů k pobřeží, převézt přes patnáct milionů mladých lososů.