Paralyzovaný může „mluvit“. Lékaři mu dokázali poprvé číst mozkové vlny a skládat z nich věty

Celý proces překladu mozkových vln je stále ještě dost pomalý. „Trvá asi tři až čtyři sekundy, než se slovo objeví na obrazovce poté, co se ho muž pokusí vyslovit,“ popsal hlavní autor David Moses. Příčinou je to, že signálů v mozku je najednou obrovské množství a program musí vybrat jen ty správné a pak je překládat – signál navíc není nikdy zcela „čistý“, takže stroj se rozhoduje na základě podobnosti a pravděpodobnosti. Výsledný překlad tedy zatím není ani zdaleka tak rychlý jako mluvení, ale už je mnohem rychlejší než vypisování odpovědi jinými dostupnými způsoby.

Při položení otázek typu „Jak se dnes máte?“ nebo „Máte žízeň?“ umožnil přístroj muži odpovědět „Mám se velmi dobře“ nebo „Ne, nemám žízeň“. Zatím se vědci nesnažili slova syntetizovat v podobě mluvené jazyka, stroj je jen vypisoval na obrazovku počítače v podobě textu, popsali autoři výzkumu v odborném časopise New England Journal of Medicine . Samotné převedení psaného projevu na mluvený je ale už banální záležitost, kterou dnes ovládají desítky aplikací na mobilních telefonech.

Muži, který se dobrovolně přihlásil k testování tohoto zařízení, bylo kolem třiceti let. Před patnácti lety prodělal mozkovou mrtvici a ta mu způsobila rozsáhlé ochrnutí a připravila ho úplně o řeč. Vědci mu implantovali elektrody na povrch mozku nad oblast, která ovládá řeč.

V posledních letech ale věda přinesla obrovské množství vylepšení. Například experimenty s protézami řízenými myslí umožnily ochrnutým lidem podat si ruku nebo se napít pomocí robotické ruky. Všechny tyto pokusy využívaly lepšího poznání lidského mozku. To umožňuje sledovat v něm signály, které představují různé pokyny k pohybu a pak je přenášet přes počítač do umělé končetiny.

Harvardští neurologové Leigh Hochberg a Sydney Cashová v doprovodném článku označili tuto práci za „průkopnickou“. Věří, že technologie by se dala ještě výrazně vylepšit a že pokud by se pak osvědčila, mohla by pomoci lidem s úrazy, mrtvicemi nebo nemocemi, které brání v komunikaci.