Vědci varují před pandemickým potenciálem ptačí chřipky. V Rusku se už přenesla z drůbeže na lidi

Tento nový kmen chřipkového viru se poprvé objevil v Číně roku 2010, tehdy se jím nakazila kachna. Pak se virus rychle šířil dál: do roku 2014 byla zaznamenána ohniska v Japonsku a Jižní Koreji u domácích i volně žijících ptáků. A do roku 2016 byl nalezen u ptáků v Indii, Rusku, Mongolsku, USA a částech Evropy. Do roku 2020 byla ohniska zaznamenána ve 46 zemích.

Podle autorů této práce je z krátké historie této nemoci jasné, že virus je schopen se velmi efektivně a rychle šířit. Ještě znepokojivější je podle nich ale zpráva z loňského prosince, kdy se ukázalo, že infekce virem H5N8 zasáhla sedm zaměstnanců ptačí farmy v Rusku. Tyto informace byly oficiálně potvrzené letos v únoru.

Několik dobrých zpráv

Nakažení neměli žádné příznaky nemoci, na to, že jsou infikovaní, se přišlo při testech z bezpečnostních důvodů a nic ani zatím nenasvědčuje tomu, že by byl virus přenosný z jednoho člověka na druhého. Autoři ale poukazují na to, že jakmile dojde k překročení mezidruhové hranice, obvykle netrvá příliš dlouho, než se virus adaptuje na další oběti.

Upozorňují na to, že virus přesně tohle už dokázal, když nejprve přeskočil z kachny na kachnu, ale pak na další druhy ptáků. Konstatují také, že virus byl značně smrtící s masivním umíráním drůbeže v mnoha ohniscích. Ruští dělníci byli například otestováni poté, co v jejich chovu uhynulo 101 tisíc slepic a kuřat.