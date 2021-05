„Uvařil jsem si kafe, osprchoval se a zavolal ženě.“ Virolog Rice popsal svou reakci na Nobelovu cenu za výzkum žloutenky

přehrát video Charles Rice hostem pořadu Hyde Park Civilizace

„My vědci máme obrovské štěstí. Můžeme dělat to, co opravdu chceme, děláme svůj koníček. To není jako že přijdete do práce, něco tam uděláte, pak v pět zazvoní zvonek a jdete pryč si dělat něco svého. Já myslím, že spousta z nás by se nejradši hned pustila do dalšího experimentu. Proto se považuji za hobbyholika,“ říká Charles Rice.

„Víceméně náhodou“ Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství získal Rice loni. Prestižní ocenění spolu s ním dostali Harvey J. Alter a Michael Houghton. Práce laureátů za rok 2020 byla podle komise Nobelových cen důležitá pro vytvoření senzitivních testů a antivirových nových léků, které jsou velice efektivní proti viru žloutenky typu C. Rice se věnuje základnímu výzkumu. To, že se podílel se na vývoji léku, který se nyní využívá, bylo podle něj dost nečekané. „K práci s hepatitidou typu C jsem se dostal víceméně náhodou,“ uvedl v Hyde Parku Civilizace. „Nový virus mě zajímal čistě z hlediska právě základní vědy – jak se dostává do buňky, jak se replikuje, jak způsobuje to onemocnění. V těchto raných fázích, když jsme začínali se studiem nového infekčního patogenu, jako je hepatitida typu C, to se velmi těžko předvídá, kam se ten obor za další rok, deset let nebo v některých případech za sto let vyvine,“ poznamenal. Dodal, že na některých virových onemocněních vědci pracují od doby, co vůbec ví, že existují. „Byla to jízda,“ prohlásil.

Fakta Hepatitida typu C Jedná se o infekční zánětlivé onemocnění jater. Podle Světové zdravotnické organizace je celosvětově nakaženo asi 71 milionů lidí.

Více než tři čtvrtiny nemocných o své infekci nevědí. Chronická nákaza většinou žádné příznaky nemá. Může ale vyústit v jaterní cirhózu, selhání jater nebo rakovinu.

Kolik životů pomohl zachránit, Rice z hlavy neví. „ Ale myslím, že ne dost,“ poznamenal. „U hepatitidy C je pořád problém, že nejsme schopni identifikovat lidi, kteří jsou infikovaní, a u těch, u kterých už diagnózu máme, není dost efektivní zahájit léčbu a pak ji taky dokončit,“ vysvětlil. Odhadl, že jsou miliony lidí, kteří už léčbou prošli a je tak u nich nižší riziko, že se u nich rozvine nějaké závažné onemocnění jater. „Myslím ale, že to nestačí,“ tvrdí Rice.

Od žluté zimnice ke žloutence typu C Rice na hepatitidě typu C začal pracovat díky tomu, že se dříve zabýval žlutou zimnicí. „Jednalo se v podstatě o náhodné setkání,“ prohlásil. Uvedl, že když dokončoval vysokou školu, tak se začal zajímat o flaviviry. Právě žlutá zimnice je podle něj v tomto ohledu prototypické onemocnění a on se svými kolegy tehdy chtěl přečíst sekvenci této choroby. Ve výzkumu onemocnění pak pokračoval i poté, co nastoupil na Washingtonskou univerzitu. Poté byla objevena hepatitida C. „Řekli jsme si, že tohle se vlastně dost podobá žluté zimnici,“ vzpomínal Rice s tím, že se jí pak začal věnovat.

Fakta Žlutá zimnice Jde o nebezpečné virové krvácivé horečnaté onemocnění. Přenáší jej komáři. Jméno nemoci je odvozené podle žloutenkového symptomu. Ten se objevuje u části nakažených. Nemoc způsobuje arbovirus čeledi Flaviviridae. Od třicátých let 20. století proti němu existuje vakcína.

Výzkum hepatitidy C byl dlouhý a složitý. Zatímco Harvey J. Alter při testování pacientů, kteří trpěli po transfúzi záněty jater, upozornil na to, že je třeba hledat nový virus, Michael Houghton jej dokázal v roce 1989 pojmenovat a po velmi dlouhém výzkumu zjistil jeho genetickou informaci. Charles Rice pak virus spojil se záněty jater. Prokázat se to jeho týmu podařilo v roce 1997. „V té době jsme si byli už dost jistí, že ten virus je opravdu tím, co tu nemoc způsobuje, že tam velmi pravděpodobně není nic jiného, nějaká další neznámá entita, která je potřeba kromě viru, aby vyvolala infekci, ale z naší strany to byl takový formální důkaz, na molekulární úrovni jsme potvrdili, že to opravdu platí,“ uvedl Rice. Řada otázek zůstává Virus hepatitidy C může způsobovat jak akutní, tak chronickou chorobu. Někdy lidé roky netuší, že jsou infikovaní. Okolo třiceti procent nakažených se dokáže spontánně do šesti měsíců od infekce bez léčby viru zbavit. Proč tomu tak je, vědci v současnosti zcela neví. „Pořád máme spoustu nezodpovězených otázek ohledně toho, proč někteří lidé dokáží tu infekci vyřešit sami od sebe, a jiní ne,“ poznamenal Rice. „Myslíme si, že to asi částečně souvisí s imunitní reakcí na buněčné úrovni, ale popravdě je to pořád trochu záhada,“ uvedl s tím, že vědci nejsou schopni předpovědět, kdo se infekce bude schopný zbavit sám, a z koho se naopak stane chronický pacient.