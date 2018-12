V Česku roste počet nakažených žloutenkou typu C. Rizikové skupiny by se měly nechat otestovat

V letošním roce se v Česku nakazilo žloutenkou typu C 865 lidí, což je druhý nejvyšší počet za posledních 10 let. Nejrizikovější skupinou jsou narkomani, kteří by se podle Státního zdravotního ústavu měli nechat otestovat. Nemoc totiž často nemá žádné příznaky a nakažený o ní nemusí vědět. Vůbec nejhorší byl rok 2016, kdy od ledna do října onemocnělo 911 lidí.