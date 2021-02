Vakcína Pfizer/BioNTech brání i přenosu covidu, naznačují první data z Izraele

V Izraeli se vakcínou Pfizer/BioNTech očkuje od 20. prosince roku. Díky tomu, jak rychle a v jakém rozsahu tento program probíhá, má země nejvíce důkazů o účinnosti látky. Aby Izrael získal v krátkém čase dost očkovací látky, poskytuje všechna data společnostem, které vakcíny vyrobily. Už dříve se díky těmto datům potvrdilo, že vakcína Pfizer/BioNTech zabrání těžkému průběhu nemoci covid-19 na 99 procent. Nyní se na veřejnost dostala i data o tom, jak spolehlivá je tato vakcína v přenosu nemoci – tedy v tom, jak moc vlastně vytváří skupinovou imunitu. Informace byla nejprve zveřejněna na sociální síti Twitter, údajně člověkem, který byl se studií obeznámený. Později její výsledky potvrdily i zpravodajské weby Bloomberg a Spiegel, které se k datům také dostaly. Informace tedy ještě nepocházejí z recenzované vědecké studie a někteří vědci je zpochybňují, jejich zdrojem je „jen“ takzvaná observační analýza.

Izraelská data naznačují cestu ke stádní imunitě V Izraeli je už proočkována přibližně polovina zranitelné populace alespoň jednou dávkou vakcíny. Pokud se potvrdí, že jsou výsledky pravdivé, znamenalo by to, že vakcína má schopnost porazit i nejsilnější zbraň nového koronaviru – a to jeho schopnost šířit se i přes lidi, kteří nemají žádné příznaky nemoci. První opravdu kvalitní klinické studie se na tuto otázku nezaměřovaly – v této fázi pandemie totiž bylo nejdůležitější zabránit vážnému průběhu nemoci a zjistit, zda jsou vakcíny vůbec bezpečné; ochrana před přenosem by byla ale velmi příjemný bonus.

„Tohle jsou údaje, které potřebujeme k odhadu toho, jestli je možné s pomocí očkování dosáhnout stádní imunity,“ uvedla pro agenturu Bloomberg bioložka Raina MacIntyreová. „Musíme mít ale možnost vidět tyto údaje, až budou zveřejněné v recenzovaném časopise a až je budeme moci sami analyzovat.“ Společnosti Pfizer a BioNTech potvrdily, že opravdu na analýze dat z Izraele pracují, výsledky budou oficiálně sdílet, až budou kompletní – k uniklým údajům se odmítly vyjádřit. Zveřejněný výzkum má podle řady oslovených expertů několik slabin a jeho výsledky účinnost vakcíny v asymptomatickém přenosu nadhodnocují. Studie totiž porovnávala počet hlášených případů mezi těmi, kteří byli plně očkováni, a těmi, kteří očkováni zatím nebyli. Jenže u očkovaných lidí je menší pravděpodobnost, že se nechají otestovat – takže údaje budou u této skupiny logicky nižší, zejména u asymptomatických případů. Je zapotřebí více důkazů Výzkum tvrdí, že snížení přenosu je 89,4 procenta, ale podle imunoložky Zoe McLarenové z Marylanské univerzity budou ve skutečnosti výsledky méně optimistické. „O kolik? Potřebujeme víc důkazů, abychom to věděli jistě. Ale předpokládám, že jakmile si všechno vyjasníme, zjistíme, že tato vakcína přenos opravdu snižuje. A to by byla velmi dobrá zpráva.“ Důležité také je, že se to zjevně týká i „britské varianty“, tedy verze nového koronaviru, která byla poprvé odhalena ve Velké Británii. Ta tvořila v době, kdy studie v Izraeli probíhala, asi 80 procent všech případů nákazy virem SARS-CoV-2. Předpokládá se přitom, že je asi 1,4–1,7krát více nakažlivá než původní kmen. Ani to této variantě ale nestačilo, aby se vakcíně vyhnula.