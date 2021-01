Většina mikroplastů v Severním ledovém oceánu pochází z oblečení, tvrdí vědci

Plasty v současnosti představují velký environmentální problém. Jejich mikročástice totiž pronikají do těl zvířat i lidí a zamořují také odlehlé ostrovy či oceány. Výjimkou nejsou ani polární oblasti.

„Dominance polyesteru byla patrná. To potvrzuje všudypřítomné šíření syntetických vláken ve vodách Severního ledového oceánu,“ shrnuli autoři.

Oblečení jako příčina

Vědci se domnívají, že polyesterová vlákna se do východní části Severního ledového oceánu dostávají z Atlantiku. Jejich původcem jsou podle nich zřejmě oděvy, při jejich praní se z domácností totiž do odpadních vod dostávají polyesterová a jiná syntetická vlákna. Také je možné, že část těchto mikroplastů přivál do oblasti vítr z jihu, připouštějí vědci.

Do Severního ledového oceánu přitom proudí mnohem více vody právě z Atlantiku než z Pacifiku. V místech nedaleko Atlantiku byla podle autorů výzkumu koncentrace mikroplastů nejvyšší. Tato vlákna byla navíc mimo jiné také delší.

„Polyesterovými vlákny jsme v podstatě vytvořili mrak ve světových oceánech,“ podotkl hlavní autor studie Peter Ross z kanadské Ocean Wise Conservation Association. „Kamkoliv se podíváme, najdeme mikroplasty… jsou všude,“ řekl také.