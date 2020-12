BLOG: Cikorka a kukuřičná mouka. Novodobé náhražky potravin jsou známy již více než 200 let

Mnoho produktů tak získalo své náhražky. Neznámé ovšem nebylo ani cílené falšování potravin, které prováděli výrobci i prodejci, aby tak dosáhli vyššího zisku. Tradičně oblíbené bylo ředění vína i mléka vodou, do mouky byla přidávána sádra a v některých případech se v potravinách ocitly jedovaté příměsi, jako například síran barnatý v cukroví.

Obilí a pečivo na evropském trhu doplnily v 18. století brambory, kukuřice a později též rýže. V průběhu času se též proměňovaly stravovací návyky. V 19. století se tak například začaly prosazovat některé dietetické návyky, včetně dětské stravy, jež byla do té doby v podstatě neznámým konceptem. Konkrétní složení jídelníčku záviselo v neposlední řadě na finanční situaci jedince či rodiny.

Káva a její náhražky

Káva získala na popularitě již v 18. století. Podávala se ve šlechtických salonech a v bohatých domácnostech měšťanstva a pilo ji i chudší obyvatelstvo, pro něž se káva, častěji však spíše její náhražky, stala důležitým energetickým zdrojem. Pravá zrnková káva platila za luxusní zboží už jen proto, že se do českých zemí dovážela v 19. století jen z některých oblastí, především z Indie, Jávy a Cejlonu.

Magdalena Dobromila Rettigová, píšící česky i německy, se stala symbolem prosperujících měšťanů, symbolem rodinné idylky a bohatého společenského života. Vedle jejích kuchařek, jež byly vydávány ještě v polovině 20. století, se známou stala také publikace věnovaná nejen kávě: „Kafíčko a vše, co je sladkého. Sto předpisů, kterak se všeliké nápoje, i to co je k přikousnutí … připravovati mají.“

Tento luxus si však nemohl zdaleka dovolit každý. Navíc do trhu s potravinami mnohokrát zasáhly válečné konflikty či hospodářské krize. Nejznámějšími „kávovinovými produkty“ se staly cikorka, Melta nebo Caro.