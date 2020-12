Americký teleskop zachytil začátek nového slunečního cyklu. Snímek je výjimečně detailní

Nový sluneční cyklus

Přibližně každých 11 let Slunce dokončí sluneční cyklus a zahájí nový. Současné solární maximum slunečního cyklu, tedy doba, kdy aktivita vrcholí, se předpokládá na polovinu roku 2025. Havajský teleskop by měl právě nástup tohoto vrcholu zachytit, a to pomocí speciálního čtyřmetrového zrcadla.

„S tímto novým slunečním cyklem, který právě začíná, vstupujeme také do éry Slunečního teleskopu Inouye,“ podotkl Matt Mountain, prezident Asociace univerzit pro výzkum v astronomii, organizace, která spravuje Národní sluneční observatoř a Sluneční teleskop Inouye.