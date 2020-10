Britští vědci chtějí covidem nakazit stovky dobrovolníků. Má to pomoci k vývoji vakcíny i léků

Vědci nyní hledají dobrovolníky ve věku 18 až 30 let, v dobrém zdravotním stavu a bez rizikových faktorů. V první etapě infikují dobrovolníky virem SARS-CoV2 a budou zkoumat, jaké je minimální množství látky, které u pacientů vyvolá příznaky koronaviru, popisuje na svých webových stránkách Královská univerzita v Londýně (ICL). Do studie by se měly zapojit desítky nebo stovky dobrovolníků.

„Naší prioritou číslo jedna je bezpečnost dobrovolníků,“ uvedl Chris Chiu z oddělení infekčních nemocí na ICL.

Risk, nebo zisk

Odpůrci tohoto kontroverzního přístupu studii považují za riskantní, zastánci si naopak slibují rychlejší výsledky, než přináší standardní výzkum. Britská vláda je podle informací zveřejněných agenturou AP připravena do projektu investovat 33,6 milionu liber (1,014 miliardy korun).