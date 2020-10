NASA na Měsíci vybuduje mobilní síť. Postaví ji pro ni Nokia

Mobilní síť na Měsíci bude součástí snahy americké vesmírné agentury vrátit na nejbližší přirozený satelit planety Země lidské bytosti, a to do roku 2024. NASA už několik let pracuje na projektu s názvem Artemis, jehož cílem je dopravit na Měsíc posádku, ve které bude poprvé i žena, a zahájit osidlování tohoto vesmírného tělesa.

„Komunikace bude klíčovou součástí programu Artemis, který by měl do konce desetiletí vrátit člověka na Měsíc,“ uvedla Nokia.