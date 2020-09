Švédsko zvažuje zpřísnění opatření, covid tam opět nabírá dech

Další opatření jsou jen formou doporučení, ale podle průzkumů veřejného mínění je bere většina Švédů vážně a řídí se jimi. Úřady vyzvaly občany, aby se zdrželi větších akcí, jako jsou svatby, pohřby a podobné. Lidé by měli zachovávat obezřetnost, neměli by situaci podceňovat, pokud mohou pracovat z domova, měli by to udělat.

Současně Švédsko stále testuje a trasuje, což jsou podle tamních epidemiologů zásadní cesty, jak zpomalovat šíření nemoci v populaci a jak zabránit tomu, aby nemoc pronikla mezi zranitelné. V současné době provádí asi 1,5 krát více testů na osobu než obdobně velká Česká republika – je to ale asi desetkrát méně než Dánsko.

Švédské výhody

Epidemiologové mnohokrát zdůrazňovali, že Švédsko má ve srovnání s jinými evropskými zeměmi řadu výhod, díky kterým si může relativně větší volnost dovolit.

Tato země má nízkou hustotu zalidnění, což zpomaluje šíření jakýchkoliv nakažlivých chorob. Současně jde o zemi, kde žije v Evropě nejméně osob v jedné domácnosti – protože se covid-19 nejčastěji šíří právě v rodinách, tento faktor může Švédsku také pomáhat.

Nejvíce smrtí tato nemoc ohrožuje ty nejstarší – také v tom mají Švédové výhodu, patří totiž statisticky mezi ty mladší národy v Evropě. Zatímco v těžce postižené Itálii je průměrný věk (medián) 45,5 roku, ve Švédsku (a stejně i České republice) je to jen 42,1 roku.

Klíčovým faktorem je poslušnost Švédů, kteří svou vládu a experty uposlechli. O tom, že velmi omezili svůj život a mezilidské kontakty, svědčí data společnosti Google, která podle dat ukazuje, jak lidé cestují – data ze Švédska prokazují, že jeho občané cesty omezili výrazně.

Situaci jim pomáhá zvládat to, že většina opatření je v podstatě neměnná a Švédové si na ně už zvykli – dobré je to především pro podnikatele, kteří nemusí neustále měnit pravidla svého fungování.

Promořená země?

Na podzim při druhé vlně může Švédům v některých místech částečně pomoci i skupinová imunita, ale zdaleka ne tolik, jak tamní experti věřili ještě na jaře. Podle epidemiologů se setkalo ve Stockholmu s covidem asi 17 procent lidí, to znamená, že většina z nich by ještě nyní měla mít protilátky. Podobná úroveň promoření je ale podle studie britských vědců například také v Londýně.