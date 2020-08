Změna klimatu výrazně posílí hurikány v Karibiku, varuje studie

Model, který zohledňuje množství proměnných, pak úspěšně otestovali na existujících a aktuálních hurikánech. Předpověděl, že extrémně silné hurikány, které při současném stavu klimatu postihují Karibik asi jednou za sto let, by i při dodržení Pařížské dohody přibyly – ale znatelně méně, než kdyby se klima Země ohřálo o dva stupně.

Extrémním hurikánem se v tomto výzkumu chápe bouře, která přináší nejsilnější srážky. Právě vydatný déšť způsobující zatopení celých oblastí je totiž zásadním faktorem, který způsobuje u hurikánů ty nejmasivnější škody a zabíjí nejvíce lidí.

Jedním z nejsilnějších, které Karibik postihly, byla v roce 2017 Maria. Jednalo se o bouři síly, která přichází jednou za sto let. Pokud stoupnou teploty o dva stupně, pak budou podle projekcí takové hurikány 2,3krát častější, což znamená, že se objeví jednou za 43 let. Při dodržení Pařížské dohody by se objevovaly jen jednou za 57 let.