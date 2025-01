Fyzicky silnější ženy mají více sexuálních partnerů, odhalil výzkum

před 2 h hodinami | Zdroj: Evolution and Human Behavior , New Scientist , Washington State University

Moderní chování člověka je do značné míry důsledkem evolučního chování předků dnešních lidí před stovkami tisíc let. Velmi sledovaným tématem je v poslední době souvislost mezi sexuálním chováním a různými fyzickými předpoklady. Řada studií zjistila, že existuje možná evoluční souvislost mezi fyzickou silou mužů a tendencí k tomu mít za život více sexuálních partnerek. Teď ale nový výzkum popsal, že stejné pravidlo zřejmě existuje také u žen – ty, které měly větší sílu v horní části těla, měly ve srovnání se svými vrstevnicemi tendenci mít během života více sexuálních partnerů.

Existuje několik hypotéz, proč mají muži větší sílu v horní části těla než ženy. Jedna z populárních teorií, známá jako hypotéza sexuálního výběru, vychází z konceptu konkurence – podobně jako u jiných primátů i lidští muži mezi sebou soupeřili o přístup k partnerkám, takže potřebovali být fyzicky impozantní. Jinak by se jim nepodařilo vyniknout nad ostatními a nemohli by předávat své geny dál.

Zatímco pro sílu mužů v souvislosti s reprodukčním úspěchem existují teorie, jako je ta výše uvedená, pro sílu žen jich tolik není. Částečně i proto, že ženy nejsou do těchto typů studií často zahrnovány. A ani z této studie žádné důkazy, které by vysvětlení přinesly, nevyplývají. Výzkumníci se snažili zjistit, jestli samotná síla nemůže být jen vedlejším faktorem něčeho jiného, například většího množství testosteronu, ale nic takového neprokázali. Nicméně stále platilo, že síla horní poloviny těla u žen pozitivně koreluje s množstvím jejich partnerů během života.

Autoři předpokládají, že sexuálně úspěšnější jsou silní muži proto, že lidské děti vyžadují hodně péče a zdrojů, a to zejména od žen během těhotenství a kojení. Silnější samci byli jako partneři žádanější, protože mohli v dobách, kdy žili první lidé jako lovci a sběrači, poskytovat svým partnerkám a zprostředkovaně i potomkům bílkoviny právě prostřednictvím lovu. A ten po celé statisíce let vyžadoval sílu horní části těla.

Autoři ale uvedli několik možných teorií včetně té, že je to způsobeno tím, že lidé prokazatelně preferují osoby, které jsou jim podobné. To znamená, že fyzicky zdatní muži by preferovaly silné ženy, což by i ženám dávalo statisticky více partnerů. Další možností je, že ženy, které jsou fyzicky silnější, vyžadují méně mužských investic, případně mají větší šanci přežít náročná období těhotenství, porodu a rodičovství.

K takovým závěrům ale chybí důkazy, takže autoři práce zatím silný soud nejsou schopní vyřknout. Rádi by ale ve výzkumu pokračovali, ideálně na větším a rozmanitějším vzorku žen.