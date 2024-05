Velký průzkum ukázal, jak vypadá sexuální život moderního Česka

Tomáš Karlík

před 43 m minutami | Zdroj: NÚDZ , ČTK

Ilustrační foto

Česká společnost se vlivem technologických, politických i sociálních tlaků za poslední roky rychle mění. Ale za tuto dobu současně úplně chyběla data o tom, jak moc se změnilo sexuální chování lidí v Česku. Teď to napravila studie CZECHSEX, která v polovině května přinesla první výsledky.

Vědci získali odpovědi asi čtyř tisícovek lidí on-line, další dvě tisícovky odpovídaly v klasických dotaznících. Výzkumníky zajímaly údaje o prakticky všech stránkách lidské sexuality. Tenkrát poprvé „Průměrný věk prvního sexu u žen je 17,46 roku, u mužů je to průměrně v 18,33 roku. Průměrný věk prvního sexu se od posledního výzkumu v roce 2013 příliš nelišil. V tomto roce uváděly ženy průměrný věk prvního sexu 17,73 roku, muži uváděli průměrný věk 17,79,“ popsala výsledky Kateřina Klapilová, která je hlavní metodičkou průzkumu. Platí přitom ale, že průměrný věk prvního sexu je nižší v mladších věkových skupinách. „V nejmladší věkové kategorii ženy (18–25 let) uvádí průměrný věk prvního sexu 16,63, muži ve věku 18–25 let pak věk prvního sexu 17,21 roku,“ popisuje Klapilová, která vede Centrum pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví.

Koitus ale nutně neznamená začátek sexuálního života. Většina populace si sexuální stimulaci i orgasmus vyzkouší mnohem dříve. „Z našich dat také vyplývá, že ženy průměrně začínají masturbovat v 16,61 roku. U mužů je to o něco dříve, průměrně ve 14,24 roku,“ doplňuje Klapilová. I tato data jsou podobná jako v minulém průzkumu, ale jsou zde už poměrně dobře vidět rozdíly mezi generacemi: trend směrem k dřívějšímu nástupu masturbace je patrný zejména u žen, kde se v nejmladší věkové kohortě snižuje na 13,38 roku. Oproti tomu ženy v nejstarší věkové kohortě (66–75 let) začínaly masturbovat průměrně ve 20,33 roku. Stejně tak se napříč věkovými kohortami snižuje i věk prvního sledování pornografie. „V nejmladší věkové kohortě (18–25 let) je to mezi ženami průměrně ve 14,52 roku, u mužů v 14,18, zatímco v nejstarší věkové kohortě (65–75) začínaly ženy sledovat pornografii průměrně ve 31,75 roku a muži v 28,41 roku,“ říká doktorka Klapilová. Tento výrazný rozdíl spočívá zřejmě především v tom, jak snadné je dnes oproti minulosti dostat se k takovým materiálům. Pozitivní zprávou o české sexualitě je, že většina lidí napříč věkovými kategoriemi je za posledních dvanáct měsíců spíše spokojena se svým sexuálním životem. Naprostá většina lidí přitom podle studie upřednostňuje spíše partnerské sexuální aktivity před masturbací. Jak často to lidé dělají V České republice existuje poměrně výrazná skupina lidí, kteří sexuálně vůbec nežijí. V průzkumu se ukázalo, že 5,93 procenta žen a 8,43 procenta mužů nikdy nemělo sex. Z toho ve věkové skupině 18 až 25 let jde u mužů o 54,4 procenta, u stejně starých žen je to 30 procent. „Frekvence sexuálních aktivit se snižuje s věkem. I mezi současnými mladými lidmi ale zůstává překvapivě nízká. Z dat vyplývá, že průměrně měly ženy za poslední měsíc sex s druhou osobou 0,71krát a muži 0,99krát, průměrná frekvence sexu je tedy v české populaci méně než jednou za poslední měsíc,“ ukazuje Klapilová na datech. Ani u mladších lidí není tato aktivita výrazně častější: ve věkové kategorii 18 až 25 let to bylo u žen průměrně 1,7krát za poslední měsíc a u mužů 1,3krát. Sexuální potíže Z dat vyplývá, že nějaká ze sexuálních potíží se v průběhu života po dobu alespoň několika měsíců objevila u 61,19 procenta žen a 55,01 procenta mužů, ale jen u menší části z nich to vedle k nějakým větším problémům, jako je například dlouhodobý stres nebo frustrace. Potíže dosáhnout orgasmu se v posledním roce objevily u 21,3 procenta žen. Tyto výsledky jsou srovnatelné například podobnými výzkumy ze sousedního Německa z posledních let. Srovnatelná čísla se objevují také u prevalence erektilní dysfunkce u mužů v posledním roce. „Z našich dat vyplývá, že v posledním roce mělo potíže dosáhnout nebo udržet erekci 14 procent mužů, v německém průzkumu GeSiD se jednalo o 13,6 procenta mužů,“ uvedli autoři.

„U žen jsme mapovali také způsoby dosahování orgasmu. Z dat vyplývá, že při masturbaci dosahují ženy orgasmu nejčastěji klitoridálním drážděním, zatímco při partnerských sexuálních aktivitách nejčastěji kombinovaným drážděním. Některé ženy také uvedly, že během masturbace nebo během partnerských aktivit orgasmu nedosahují. U masturbace se jednalo o 4,4 procenta žen a u partnerského sexu o 4,2a procent žen,“ doplňuje Lucie Krejčová z Národního ústavu duševního zdraví. Sexuální násilí Hrozbami nebo násilím bylo někdy v životě donuceno k sexu na 17 procent žen a pět procent mužů v Česku. V případě přepočtu vzorku na tuzemskou populaci se data o donucení k sexu týkají 896 720 žen a 254 141 mužů, řekla Kateřina Klapilová. Průzkum také uvádí, že u žen, které zažily sexuální násilí, se to u 19 procent z nich poprvé stalo ve věku mladším než 15 let. U mužů je to 7,5 procenta. Podle odborníků patří k nejvíce alarmujícím výsledkům to, že oběti případy téměř nenahlašují na policii. Konkrétně přes 93 procent žen a 98 procent mužů. „Mezi nejčastější důvody, proč oběti situaci nehlásily na policii, patří nevyhodnocení situace jako znásilnění (u 42,4 procenta žen a 58,4 procenta mužů) a na druhém místě stud (29,3 procenta žen a 14,7 procenta mužů),“ uvedla Klapilová. S nevyžádaným kontaktem se sexuálním záměrem (například osaháváním) má podle průzkumu zkušenost minimálně 30 procent žen a 17 procent mužů, což je v přepočtu 1 595 948 žen a 876 526 mužů. Vztahy a seznamování „Lidé se nejčastěji seznamují přes přátele (29,6 procenta), v práci nebo ve škole (20 procent) či v rámci společenských aktivit (17,5 procenta). Data ze zahraničí také ukazují přesun seznamování na internet. I v České republice se přibližně 13,4 procenta párů seznámí on-line, to je více, než vyšlo v roce 2019 v německém celonárodním průzkumu GeSiD, kde se on-line seznámilo 9 procent párů. Nejčastěji se on-line seznamují mladí lidé, s věkem využívání on-line prostoru pro seznámení klesá (4,9 % v nejstarší kohortě 66–75 let),“ popisuje zakladatelka institutu Moderní láska Markéta Šetinová.

Co se týče počtu sexuálních partnerů, z dat vyplývá, že ženy mají sexuálních partnerů za život průměrně 8,6, zatímco muži 11,6. „Tento rozdíl v počtu partnerů mezi pohlavími, kdy ženy mají průměrně méně sexuálních partnerů než muži, sledujeme dlouhodobě. Může být dán jednak společenským stigmatem a jednak nevhodně zvolenou metodologií analýzy dat. Podíváme-li se na střední hodnotu našich dat, nejčastěji mají muži i ženy 5 sexuálních partnerů, počet je tedy napříč pohlavími vyrovnaný. Zejména ženy v našem průzkumu udávají více sexuálních partnerů než v minulých průzkumech, což může být dáno zvýšením tolerance společnosti k tématu ženské sexuality,“ doplňuje Šetinová.

Sexuální menšiny v Česku Podle průzkumu má 7 procent lidí v populaci jinou než heterosexuální orientaci. To znamená v přepočtu na celý stát asi 736 230 lidí. Také tento výsledek odpovídá zahraničním datům, která uvádějí mezi pěti a deseti procenty. Nejčastější neheterosexuální orientace je bisexualita/pansexualita, která se v populaci týká 3,2 procenta obyvatel, tedy 341 440 lidí. Druhou nejpočetnější skupinou jsou gayové, kterých jsou 2 procenta, tedy 213 400 lidí, leseb je pak 0,6 procenta, to znamená 64 020 lidí. Nebinárních a genderově rozmanitých osob je v populaci 0,4 procenta. V přepočtu na populaci se jedná přibližně o 42 680 lidí. „Pro 33,5 procenta obyvatel Česka je zcela přijatelné, aby homosexuální páry měly stejná práva jako páry heterosexuální. Pro 14,3 procenta populace je to však stále naprosto nepřijatelné. Pro 22,7 procenta populace je také naprosto nepřijatelné, aby translidé nemuseli podstupovat sterilizaci při úřední změně pohlaví. Naprosto přijatelné je to pro 20,3 procenta lidí,“ dodává Andrea Stašek z Institutu pro psychologický výzkum FSS MUNI. Pornografie se přesunula on-line Se sledováním pornografie má v Česku zkušenost téměř 79 procent lidí. V případě mužů to je téměř 90 procent, u žen téměř 68 procent. Minimálně jednou denně se dívají čtyři procenta mužů a jedno procento žen. Největší zkušenost se sledováním mají lidé ve středním věku, řekla výzkumnice z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Anna Ševčíková. Ve věkové kategorii 55 až 75 let je největší podíl těch, kteří nikdy pornografii nesledovali, představuje necelých 28 procent. V případě střední generace to je přes 16 procent. „Závislostí na pornografii (respektive kompulzivní poruchou sexuálního chování týkající se sledování pornografie) jsou nejvíce ohroženi lidé ve věku 18 až 34 let. V této věkové kategorii je ohroženo 5,4 procenta lidí,“ řekla Ševčíková. Dodala, že častěji se ohrožení týká mužů.