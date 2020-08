Rusko schválilo očkování proti novému koronaviru, oznámil Putin. Experti jsou skeptičtí

Německý biochemik Klaus Cichutek, kterého oslovila agentura DPA, považuje řádné schválení vakcíny bez obsáhlých dat ze třetí fáze testování za riskantní. V této fázi, které se obvykle účastní několik tisíc až desítek tisíc pokusných jedinců, je podle ředitele Ústavu Paula Ehrlicha možné zjistit mimo jiné to, zda nemá vakcína nějaké méně časté nežádoucí účinky. V Německu je ze zákona možné schválit očkovací látku pro distribuci právě až po skončení poslední fáze.

TASS poznamenal, že podle osvědčení zveřejněného na webových stránkách státního registru léčiv vstoupí nová vakcína do „civilního oběhu“ od 1. ledna příštího roku.

Podle vicepremiérky Taťjany Golikovové by vakcinace mohla začít koncem srpna nebo začátkem září.

Tato očkovavací látka by měla být použitelná pro veřejnost, přičemž jako první by ji měli dostal zdravotníci, to potvrdila i vicepremiérka.