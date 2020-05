Východní Pacifik se ochlazuje – přichází La Niña. A nese silnější hurikány

Velice výraznou teplou fázi, tedy El Niño, jsme zažili na přelomu let 2015/2016. Od té doby se situace blížila normálu a teď se začíná měnit. Teplota vody ve východní polovině tropického Pacifiku klesá, a to nejen na povrchu, ale i v hloubce, což je silným indikátorem počínajícího nástupu fáze La Niña. A podle dlouhodobých prognóz by se během podzimu měla už studená fáze La Niña plně vyvinout.

Předpověď odchylky teploty povrchové vrstvy vody na období říjen až prosinec 2020 ukazuje výrazně chladnější vodu v tropickém Pacifiku – odpovídající fázi La Niña: