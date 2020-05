Kvůli koronaviru v USA prudce klesají emise, země možná splní i pařížskou dohodu

Zpráva také rozpoznala vztah mezi počtem případů nemoci covid-19 v daném státě a tamním snížením provozu. Ukázalo se, že platí, že čím vyšší byl počet případů a úmrtí na covid-19, tím méně kilometrů lidé najezdili. Nejvíce postiženým státem byl ve sledovaném období New York – a právě tam a v okolních státech zaznamenali vědci nejvyšší pokles osobní dopravy; činil asi 80 procent oproti běžnému stavu.

Úspora paliva, ztráta daňových příjmů

Spotřeba paliva klesla ze 4,6 miliardy galonů na začátku března na 1,3 miliardy galonů během druhého dubnového týdne, což ušetřilo řidičům v USA 8,6 miliardy dolarů týdně. Současně ale bylo důsledkem také snížení příjmů z daní za palivo. To se lišilo podle jednotlivých států, například příjmy Kalifornie se u daně z pohonných hmot propadly ze 61 milionů dolarů na pouhých 15 milionů.

Emise se snížily, splnění Pařížské klimatické dohody je na dohled

Pokles spotřeby paliva byl doprovázený také výrazným poklesem emisí skleníkových plynů v USA. Během sledovaného období podle autorů práce došlo k 71% poklesu emisí oxidu uhličitého z místní silniční dopravy. To představuje třináctiprocentní snížení ročních emisí souvisejících s dopravou do roku 2020 a čtyřprocentní snížení celkových emisí skleníkových plynů v roce 2020. Taková čísla by znamenala, že Spojené státy by splnily, a dokonce i překročily cíle Pařížské klimatické dohody, která požadovala zlepšení jen o tři procenta.