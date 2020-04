V Austrálii vyzkoušeli klimatické inženýrství. Chtějí tak ochránit umírající korálové útesy

„Čelíme rostoucí teplotě oceánů a zvyšování kyselosti vody. To způsobuje korálům velké problémy, protože během růstu nebo jen přežívání čelí podvodním vlnám horka. A od osmdesátých let se to stále zhoršuje,“ popsal nedávno jádro problému mořský biolog Ove Hoegh-Guldberg.

Austrálie vloni zažila třetí masivní blednutí korálů za uplynulých pět let – což vede vědce k obavám, že bude útes poškozen nenapravitelně. Tento experiment měl velmi malý rozsah – aby byly jeho výsledky věrohodné, tak by musel být nejméně desetkrát rozsáhlejší. „Pokud by to fungovalo, jak má, mohlo by to snížit blednutí korálů až o 70 procent – potenciálně téměř celou jejich úmrtnost,“ uvedl profesor Harrison. Varuje ale současně před tím, aby lidé nepodlehli iluzi, že tento plán může korály zachránit – pokud by se oceány dále ohřívaly, pak by byla tato metoda stále méně účinná.