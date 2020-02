Meteorolog Žák: Zima končí, sníh stále chybí. V minulosti u nás sněžilo i v květnu

Nedostatek sněhu mimo hory trápí hlavně děti, které si tak musejí najít náhradní zábavu, než je třeba sáňkování nebo stavění sněhuláka. Starosti ale přidělává vodohospodářům a všem, kteří jsou závislí na vodě ze studny. Stav podzemních vod totiž zůstává podnormální a pokud nedorazí vlhké jaro, hrozí nedostatek spodní vody už brzy během teplé poloviny roku.

Na sníh mimořádně chudá zima vyvolává otázky, jestli si to počasí „nevynahradí“ na jaře. Příklad z nedávné minulosti (zima 2013/2014) to nepotvrzuje, po velmi teplé zimě téměř bez sněhu přišlo i nadprůměrně teplé jaro.

Sníh v březnu?

Obvykle březen sníh ještě občas přinese, hlavně na hory. V nížinách už lidé obvykle čekají jaro. Ne vždy ale dorazí. V roce 2013 se po 10. březnu vrátila naplno zima a vydržela až do začátku dubna. Čtyřtýdenní období od 11. března do 7. dubna bylo tehdy nechladnějším za sto let, i v nížinách ještě na přelomu března a dubna napadla pořádná porce sněhu – třeba v Ostravě 27 centimetrů, ve Velkých Karlovicích 33 centimetrů.