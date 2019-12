Evropu zasáhne teplý fén. V Alpách stoupnou teploty na 20, na Šumavě může být 16 stupňů

„Na území České republiky je fén nejčastěji spojován s oblastí Alp, ale vyskytuje se například i v závětří Šumavy,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav. Na různých místech planety se tomuto jevu říká různými způsoby: například v Polsku je to „vítr halný“, ve Spojených státech a Kanadě zase chinook.

Právě chinook je nejsilnější a nejextrémnější formou tohoto jevu. Dokáže zvýšit extrémně rychle zimní teplotu až o třicet stupňů Celsia. Rekordní chinook je známý z roku 1972 z Montany: tehdy teplota stoupla ze 48 stupňů Celsia pod nulou na 9 stupňů Celsia nad nulou – to znamená o 57 stupňů.

Američané mu také přezdívají „požírač sněhu“ – silný fén totiž dokáže během jediného dne rozpustit až 30 centimetrů sněhu.

Co říká předpověď

Na území České republiky se fén projeví rychlým oteplením. „Z úterý na středu bude na naše území proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry,“ uvedl v pondělí Český hydrometeorologický ústav.

V úterý by mělo být podle předpovědi zataženo nízkou oblačností, mohou se objevit mlhy. Na horách a během dne postupně místy i jinde polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnout 4 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti a silnějším větru, zejména na východě území kolem 12 °C, v tisíci metrech na horách kolem 10 °C. Slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr 1 až 4 m/s, na východě a severovýchodě vítr mírný jižní až jihozápadní 4 až 7 m/s.

Toto počasí bude podobné, ale méně extrémní než u našich sousedů. Zatímco v Itálii by se teploty měly držet okolo 10°C, na severu v Rakousku na závětrné straně Alp mohou stoupat až k 18°C. „Nedaleko města Bregenz a pak také u Salzburgu modely počítají i s 20 °C již po ránu,“ předpovídají amatérští meteorologové z CTRA.

Obecně platí, že ve vyšších polohách budou panovat výrazně vyšší teploty než v těch nižších, což může vést k zajímavým paradoxům. „V Sasku se očekávají teploty i okolo 15 °C, zatímco na Ústecku by mělo být okolo 6 °C. Dalším takovým místem by mohly být Jeseníky, zatímco například v Šumperku naměříte 6 °C, ve Vidnavě může být i 15 °C. Tak můžeme pokračovat i dále. Zatímco v Trutnově bude v úterý odpoledne 8 °C, Jelenia Góra v Polsku může hlásit až 16 °C,“ uvádí CTRA.

Potvrzují to i data Katedry fyziky atmosféry Univerzity Karlovy. „Velmi teplo bude v nejbližších dnech hlavně na Šumavě a Pošumaví.“ Tento stav potrvá asi do poloviny týdne. „Bude se pomalu ochlazovat a o víkendu se do střední Evropy přesune brázda nízkého tlaku vzduchu, se kterou dorazí významnější oblačnost a místy také déšť nebo přeháňky, na horách pak může i sněžit. Teploty ale i tak zůstanou mírně nadprůměrné. A Vánoce podle současných prognóz zřejmě také budou bez sněhu,“ dodávají experti na fyziku atmosféry.