Rusko zablokovalo přístup k herní platformě Roblox. Firma chystá změnu svých pravidel

Rusko počátkem měsíce zablokovalo přístup k americké internetové herní platformě pro děti Roblox. Oznámil to tehdy ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor. Platforma podle něj šíří „extremistické materiály a LGBT propagandu". V zemi tento krok vyvolal protest v Tomsku. Úřad nyní zvažuje odblokování služby: její vedení totiž uvedlo, že zvýší moderaci svých her a chatů v Rusku.

Roblox je místem, kam řada mladých Rusů podobně jako jejich vrstevníci na Západě utíká od každodenní reality. Široká nabídka on-linových her je zdarma a poskytuje okno do zbytku světa i možnosti, jak navázat kontakt s lidmi ze zahraničí.

„Je to velký prostor, kde se můžete svobodně vyjádřit. Sami si vybíráme, co a jak chceme hrát,“ říká hráčka Robloxu Darja Gerinová.

Právě svoboda rozhodování a všudypřítomný chat s miliony lidí z celého světa je trnem v oku Moskvě. Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu přístup k herní platformě zablokoval. „Především jde o prostor pro pedofilii, kde dospělí sdílí své nahé fotografie. Je to také prostor pro extremistickou ideologii,“ říká předsedkyně komise pro ochranu rodiny Státní dumy Nina Ostaninová.

Roskomnadzor nyní zvažuje odblokování služby po prohlášení jejího vedení o tom, že zvýší moderaci svých her a chatů v Rusku. Mluvčí firmy pro agenturu Reuters uvedl, že Roblox je připraven „dočasně omezit komunikační funkce v Rusku a revidovat naše procesy moderování obsahu, aby byly splněny právní požadavky nezbytné k obnovení přístupu naší komunity k platformě“.

Zákaz zhruba pro dva miliony zejména mladých Rusů, kteří se každý den do aplikace přihlásí, v praxi znamená, že ho musí obejít pomocí VPN připojení – podobně, jako když chtějí používat jiné, v Rusku zakázané západní služby.

„Nemyslím si, že blokovat Roblox má smysl, protože všechny problémy se zákazem nezmizí. Zůstanou. Všechno záleží na vzdělávání a na reakci dětí na takové problémy,“ říká hráčka Robloxu Polina Gerinová.

Žalobu podala i americká Louisiana

Některé země včetně Iráku, Kataru a Turecka už dříve Roblox zablokovaly kvůli obavám ze zneužívání dětí a šíření nevhodného materiálu. V srpnu podal na platformu žalobu i americký stát Louisiana s tím, že firma nečiní dostatečná opatření k ochraně dětských uživatelů.

Loni v červenci pak vydala agentura Bloomberg rozsáhlý článek, podle něhož policie v USA od roku 2018 zatkla dvě desítky lidí obviněných z únosu nebo zneužívání dětí, které potkali nebo si získali prostřednictvím Robloxu. Někteří z nich již byli vedeni v registru sexuálních delikventů nebo byli obviněni ze zneužívání nezletilých. „Jen za posledních třináct měsíců došlo k sedmi zatčením,“ uvedla tehdy mezi jiným agentura.

„Pokud s tím nesouhlasíte, nenechávejte své děti hrát Roblox. To může znít trochu nečekaně, ale věřím v to, že se rodiče vždy sami rozhodnou,“ říká nyní ředitel Robloxu David Baszucki.

Roskomnadzor začal letos v srpnu omezovat i hovory přes komunikační aplikace WhatsApp a Telegram. Tvrdí, že aplikace odmítají ruským úřadům poskytovat informace ohledně podvodů a terorismu.

