Na ruském kosmodromu Vostočnyj se krade ve velkém, stěžuje si Putin

„Už stokrát se řeklo, abyste pracovali transparentně. Dává se na to více peněz, je to prakticky celostátní projekt! Oni ale kradou stovky milionů, stovky milionů!“ rozhořčil se šéf státu. „Už začalo několik desítek trestních případů, soudy i vynesly rozsudky, posílají lidi do vězení. Ale i tak se pořádek nepodařilo nastolit,“ konstatoval.

Deník Vedomosti napsal, že Putin neupřesnil, v jaké měně byly rozkradené „stamiliony“.

Vostočnyj použil šéf státu jako odstrašující příklad v souvislosti s chystanými nákupy techniky a zařízení pro klíčové „národní projekty“ za šest bilionů rublů (2,2 bilionu korun).

Korupci ve státních projektech dlouhodobě kritizuje opozice a její rozbujelost připisuje autoritářskému způsobu vládnutí Putinova režimu. Z dat Transparency Interantional, která se korupci dlouhodobě věnuje, vyplývá, že její míra ve většině případů stoupá s mírou autoritativnosti režimů.

Problematický Vostočnyj

Vesmírné centrum Vostočnyj, z něhož poprvé odstartovala raketa v dubnu 2016, je první ruský národní civilní kosmodrom, který má Moskvě zajistit nezávislý přístup do vesmíru. Dosud využívaný kosmodrom Bajkonur se totiž pro Rusy ocitl po rozpadu někdejšího Sovětského svazu v zahraničí, protože je na území středoasijského Kazachstánu. Vostočnyj se nachází v Amurské oblasti a ani po téměř třech letech od prvního startu zdaleka není hotov.