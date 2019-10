Jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem zabije podle studie 125 milionů lidí během týdne. Pak by přišla nukleární zima

Indie i Pákistán mají v současné době dohromady přibližně tři sta jaderných hlavic, kolem roku 2025 by jejich počet měl vzrůst asi na čtyři stovky. Mezi oběma státy panuje dlouhodobé napětí doprovázené menšími či většími konflikty. Pokud by došlo k válce, při níž by obě země sáhly po atomových zbraních, byly by důsledky dramatické nejen pro tento region, ale zřejmě pro celou planetu. Počet mrtvých může během prvního týdne dosáhnout 50 až 125 milionů, ale mohlo by nastat i narušení klimatu vedoucí k dramatickému poklesu teplot po celé planetě, popsala studie zveřejněná v odborném žurnálu Science Advances na přelomu září a října.

Tým kolem Briana Toona svým výzkumem reagoval na stále napjatější vztahy mezi oběma jadernými velmocemi: v srpnu Indie například odebrala část práv lidem žijícím ve sporné oblasti Kašmíru, nedlouho poté tam poslala své vojáky. Pákistán na to reagoval stejně prudce a tento krok hlasitě kritizoval. „Indicko-pákistánská válka by zdvojnásobila úmrtnost na celém světě,“ uvedl profesor Toon, který se věnuje studiu atmosféry. „Byla by to válka, která nemá precedent v celých dějinách existence člověka.“

Fakta Kašmír: tři války a desetitisíce mrtvých Kašmír: tři války a desetitisíce mrtvých Kašmír je vysokohorské území rozdělené mezi Pákistán, Indii a v menší míře i Čínu. Do roku 1947 byl tzv. knížecím státem , který sice byl součástí Britské Indie, ale nebyl přímo spravován jejími úřady a byl téměř nezávislý. Knížecích států (ovládaných zpravidla místními monarchy) existovalo v Britské Indii přes 650.

V roce 1947 se Britská Indie rozdělila na hinduistickou Indii a muslimský Pákistán . Knížecí státy si mohly samy zvolit, zda zůstanou nezávislé, nebo se připojí k některému ze dvou nově vzniklých států. Často o tom rozhodly demonstrace místního většinového obyvatelstva, které mnohde přerostly v násilí.

Hinduistický mahárádža Hari Singh, který ovládal většinově muslimský Kašmír, se rozhodl zůstat neutrální. Obyvatelé však požadovali připojení k Pákistánu (hlavní argument Pákistánců pro jejich územní nároky), a když do Kašmíru vpadly z Pákistánu muslimské jednotky, mahárádža se obrátil na Dillí s žádostí o pomoc. Indie jeho prosbu vyslyšela pod podmínkou, že knížectví přistoupí do Indické unie. Následovala první indicko-pákistánská válka o Kašmír .

Dvouletý konflikt skončil v lednu 1949 , přičemž Kašmír byl rozdělen linií příměří existující dodnes . Na pákistánské straně vznikl formálně nezávislý stát Ázád Kašmír, v Indii byl vytvořen svazový stát Džammú a Kašmír. Indie a Pákistán pak vedly o Kašmír ještě dvě další války – v roce 1965 a v roce 1999.

Odpor kašmírského separatistického hnutí proti indické vládě zesílil po roce 1989. Hnutí, které se postupem doby zradikalizovalo a islamizovalo, požaduje vznik samostatného státu nebo sjednocení Kašmíru pod pákistánskou vládou. Dillí dlouhodobě obviňuje Islámábád z tajného vyzbrojování a vojenského výcviku povstalců, což Pákistán popírá.

Indie a Pákistán od roku 2010 několikrát oznámily obnovení mírových rozhovorů, ale k výraznějšímu pokroku zatím nedošlo. Přestřelky či obvinění z nich se staly prakticky každodenním jevem a lidé také umírají při protestech proti indické vládě. Podle většiny zdrojů dosud přišlo o život během bojů a nepokojů už bezmála sedmdesát tisíc lidí .

Zatím poslední eskalaci napětí vyvolal v únoru 2019 bombový útok na kolonu indické polovojenské policie. Dillí a Islámábád se poté vzájemně obviňovaly z narušování vzdušného prostoru a v oblasti Kašmíru docházelo také k přeshraničním přestřelkám. Zdroje: ČTK, The Telegraph

Otec nukleární zimy Brian Toon se potenciálnímu dopadu jaderných konfliktů věnuje dlouhodobě – už na začátku osmdesátých let patřil mezi skupinu vědců, kteří dali světu pojem „nukleární zima“. Ta by nastala, kdyby velmoci disponující atomovými zbraněmi odpálily dostatečné množství těchto náloží. Prach, který by exploze zvedly, by na roky zastínil Slunce a na planetě by vedl k poklesu teplot, globální neúrodě a hladomoru. Profesor Toon věří, že je stále důvod k obavám, v současné době nejvíc právě v pákistánsko-indickém regionu. „Rychle zvětšují své arzenály. Mají obrovské populace, takže těmito zbraněmi je ohroženo množství lidí. A pak je tu ten nevyřešený konflikt v Kašmíru,“ varuje vědec.

Ve své nejnovější studii jeho tým simuloval v počítačových modelech, co by tato válka způsobila. Vědci vycházeli z reálných dat o explozích atomových zbraní, ta pak převedli do regionálních podmínek Indického subkontinentu. Devastace by podle výsledků simulace přicházela v několika vlnách. Během prvního týdne konfliktu by obě strany mohly být schopné odpálit nad protivníkovými městy všechny hlavice, které mají k dispozici. Každá z explozí by připravila o život až 700 tisíc lidí. Většinu by nezabily samotné výbuchy, ale požáry, které by v metropolích potom zuřily. „Když se podíváte na Hirošimu poté, co tam dopadla bomba, vidíte tu obří plochu ruin velkou asi 1,5 kilometru. Ale to nebyl výsledek bomby, to byl výsledek ohně,“ říká vědec. Celoplanetární katastrofa