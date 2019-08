Transplantace prasečího srdce lidem bude možná do tří let, věří britský lékař

Jenom ve Velké Británii v současnosti čeká na nové srdce zhruba tři sta pacientů. Jejich počet by se podle britského chirurga Terence Englishe mohl v budoucnosti snížit díky xenotransplantaci prasečího srdce.

English totiž věří, že lidem bude možné voperovat uzpůsobené prasečí srdce do tří let. Uznávaný odborník, který před čtyřiceti lety provedl v Británii první úspěšnou transplantaci lidského srdce, to řekl v rozhovoru pro The Sunday Telegraph.