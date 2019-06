Velryby můžou být u Islandu v klidu, tradiční lov letos nebude

Ve čtvrtek oznámila společnost IP-Utgerd, která se specializuje na lov plejtváků malých, že letošní sezonu zcela vynechá. Jde o úpravu původního plánu, jenž sice počítal s omezeným lovem, ale ne s jeho úplným zrušením – původně se počítalo s tím, že plejtváky bude chytat jen jediná loď.

Příčinou je rozšíření zón, kde se nesmí lovit. „Lodě by musely za lovem plejtváků vyrážet dále od břehů,“ uvedl ředitel IP-Utgerd Gunnar Bergmann. A to by zvýšilo náklady natolik, že by se celý podnik ekonomicky vůbec nevyplatil. Místo plejtváků se tedy tato společnost zaměří na takzvané „mořské okurky“, neboli sumýše. Tito ostnokožci připomínající tlusté červy se používají k přípravě pokrmů, ale dají se využít i v tradiční medicíně.