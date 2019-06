Poslední šance na záchranu nosorožců severních: v Berlíně odstartoval nový projekt

„Je to naše zodpovědnost, abychom zajistili, že tento druh ochráníme. Jinak se nás – kteří máme k dispozici všechnu moderní techniku – naši potomci budou ptát, co jsme dělali,“ řekl při startu projektu keňský velvyslanec v Německu Joseph Magutt.

Právě samice tohoto druhu by pak embrya nosorožce bílého severního měla odnosit. „Můžeme očekávat do pěti let, že by byl tenhle projekt úspěšný,“ věří Hyjánek. Nově narozená mláďata nosorožce bílého severního by pak vychovávala samice příbuzného nosorožce jižního, která je odnosí. „Bylo by ale krásné, kdyby ty dvě samice, ty jejich opravdové genetické matky, se mohly se svými potomky potkat,“ míní.

Pokud bude projekt, který pracuje i na technice klonování, úspěšný, měl by na svět přivést tolik nosorožců bílých severních, aby se do budoucna mohli v přírodě znovu rozmnožovat přirozenou cestou.