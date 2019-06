Odchod ze země zaslíbené. Izrael masově opouští nejlepší vědecké mozky

Ben-David upozornil na to, že v Izraeli nevznikají nové univerzity, přestože se populace od 70. let více než zdvojnásobila. Akademici pracující na univerzitě navíc tvoří jen 0,1 procenta izraelské populace starší 25 let, zatímco lékaři 0,6 procenta. Z toho tedy plyne, že odchod i několika desítek tisíc z nich může mít katastrofální dopad, zdůraznil.

„V globální ekonomice je pro nás tok lidí do Izraele a z něj jako kyslík. Je zásadní, aby se znalosti přelévaly,“ řekl Dan Ben-David, který institut vede a vyučuje na telavivské univerzitě. „Problém nastává, když je to jednostranné a primárně jde o odliv,“ dodává.

Zatímco v roce 2006 počet izraelských lékařů pracujících v jiných členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) činil 9,8 procenta, o deset let později to už bylo 14 procent. A ačkoliv se v letech 1995 až 2005 a 2006 až 2016 izraelská populace rozrostla zhruba o čtvrtinu, počet Izraelců, kteří získali americké občanství či zelenou kartu, se ve stejném období zvýšil o 32 procent, uvádí studie.

V roce 2014 připadalo na každého Izraelce s univerzitním titulem, který se vrátil do vlasti, v průměru 2,6 izraelských akademiků-emigrantů. V roce 2017 už to bylo 4,5 emigrantů na jednoho navrátilce.

Ceny nemovitostí v Izraeli jsou podle studie Šoreš o více než pětinu vyšší než v USA a Jeruzalém a Tel Aviv patří k nejdražším městům na světě (Tel Aviv je druhý po Londýnu a Jeruzalém pátý).

Ne všichni ale emigrují kvůli vyšším příjmům a zajímavým pracovním nabídkám, je to také otázka životního stylu, připomíná Ben-David. Za zásadní proto považuje zlepšení dopravy a zejména školství. To by podle něj mělo znamenat i ukončení výjimek pro náboženské školy ultraortodoxních Židů, kde se studenti nemusí učit podle běžných osnov.

Děti ultraortodoxních Židů nemusí plnit učební osnovy

Izraelská pravice ani levice nebyla v uplynulých 40 letech schopna sestavit jednobarevnou vládu, připomíná Ben-David, zatímco ultraortodoxní strany ve stejném období zaznamenaly velký nárůst podpory.

„(Ultraortodoxní strany) byly téměř v každé vládě od roku 1977, do té doby v žádné. Ve výsledku mají obrovský vliv na to, kam jdou, nebo nejdou peníze. Chtějí je pro sebe, a jejich zájmy nejsou národní zájmy,“ podotýká Ben-David.

Pětinu izraelských dětí tvoří ultraortodoxní Židé, které se ve škole neučí podle standardních osnov. „Za dvě generace to bude polovina dětí v Izraeli, pokud nebudou studovat to, co potřebují, kde vezmeme lékaře? Odkud budou přicházet technologie a kde budou profesoři, až je budeme potřebovat?“ táže se Ben-David.