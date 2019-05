Čeští vědci vylepšili léčbu rakoviny. Jejich nápad už koupil investor z USA

Například při rakovině prostaty je nemožné vyoperovat všechny metastázy, pomoci ale může radiofarmakum. „Záření s velmi krátkým doletem proletí například molekulou DNA a obvykle tam způsobí takové poškození, které je pro tu buňku smrtelné,“ vysvětluje vedoucí oddělení radiofarmak z Ústavu jaderné fyziky AV ČR Ondřej Lebeda.

Na rakovinu prostaty by se mohla hodit radiofarmaka vyrobená z prvku lutecia. „Je to vysoce radioaktivní lutecium 177, které podléhá rozpadu s poločasem 6,7 dne,“ popisuje vedoucí výzkumného týmu z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Miloslav Polášek.

Závod s časem

Jinak řečeno, od výroby do podání pacientovi je k dispozici jenom necelý týden. Je to závod s časem, přitom příprava látky trvá dlouho. V jaderném reaktoru se nejdříve musí ozářit úplně jiný prvek a teprve pak vznikne směs, která obsahuje i čisté lutecium.

Z této ozářené směsi je poté nutné oddělit jenom radioaktivní izotop lutecia, a to je právě nesmírně složité. Současnými metodami to trvá celý den, a to proto, že od nepotřebného zbytku směsi se lutecium prakticky vůbec neliší. Kdyby obě složky směsi vypadaly jako kulečníkové koule, bude ta důležitější jen o půl milimetru menší.