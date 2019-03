Za čtvrt století nebudou mít Britové dost pitné vody, varuje Úřad ochrany životního prostředí

Zřejmě nejvíce kontroverzí vzbudí potřeba budovat nové obrovské nádrže, které by měly shromažďovat vodu, aby zbytečně nemizela z krajiny. „Ve Velké Británii jsme velké nádrže nevybudovali už celá desetiletí, především kvůli složitému plánování a právním překážkám i místnímu odporu,“ říká Bevan. Vláda podle něj už pracuje na plánech, které by měly celý proces výrazně zjednodušit. „Bylo by to určitě kontroverzní, ale byla by to správná věc,“ komentuje návrh Bevan.

Problém zhorší také zvětšování populace ve Velké Británii – do roku 2050 se zvýší ze 67 milionů na 75 milionů. Tito lidé nejen sami spotřebují více vody, ale také jí bude potřeba více v zemědělství a průmyslu. Bevan ale věří, že by se mohla dát spotřeba snížit ze současných 140 litrů na osobu denně na 100 litrů denně.

Bevan vidí jako zásadní cestu neprostou změnu postoje veřejnosti. „Musíme udělat mrhání vodou stejně nepřijatelným jako vyfukovat dítěti cigaretový kouř do obličeje nebo odhazování plastových sáčků do moře,“ vysvětluje Bevan.

Snížit úniky

„Očekávám, že sice bude mnoho politických obtíží, ale mnohem méně těch ekonomických,“ myslí si Bevan. „Protože zvýšení naší odolnosti proti suchu je mnohem levnější než to neudělat. Každé silnější sucho přijde jednu britskou rodinu asi na sto liber, ale investice na zlepšení vodního zásobování vyjde stejnou rodinu jen na čtyři libry.“

Společnosti, které jsou za zásobováním vodou zodpovědné, musí snížit úniky vody do roku 2020 o patnáct procent, bude to pro ně ale značně složité – protože řada z nich už musela v uplynulých letech zaplatit velké pokuty, protože podobné závazky nedokázaly splnit.

Dodavatelé, které reprezentuje sdružení Water UK, s návrhem souhlasí a pokusí se do poloviny století přijít s vylepšeními, která by snížila úniky vody na polovinu. V letech 2019 až 2020 na to půjde osm miliard liber. Navíc chtějí pracovat na technologiích, které by snížily spotřebu vody v domácnostech.

Do plánů na záchranu britské vody se chtějí zapojit i neziskové organizace. Například Královská společnost na ochranu ptactva by ráda, aby se nezapomnělo na ochranu zvířat – i jim by prospěla lepší správa vodních zdrojů v krajině.