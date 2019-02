Sírová záře nad Libereckem. Polské skleníky mohou za světelné znečištění v Česku

O sklenících na zeleninu, které příliš jasným a silným světlem obtěžují široké okolí, se poprvé začalo mluvit před třemi lety. Jejich vlastník pak do nich nainstaloval stínicí zařízení, jež mělo situaci zlepšit. Podle místních ale skleníky letos v zimě znovu nepřiměřeně svítí.

Záře z desetihektarového skleníku na pěstování rajčat nebo okurek u polské Bogatyně byla a je vidět i z vesnic a měst, které leží v České republice; toto zařízení se totiž nachází jen pár kilometrů od českých hranic. „Když je nízká oblačnost, tak ta záře ze skleníku je odrážená směrem k zemi. Tady se dají prakticky číst noviny,“ popisuje problém Milan Götz, starosta Kunratic. Stejně to cítí i v Albrechticích u Frýdlantu: „Někdo říkal, že to nebude, že to zruší, ale svítí to pořád stejně,“ stěžuje si Miroslav Košnar.