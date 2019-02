Ve vejcích arktických ptáků se našla plastová změkčovadla. Mohou narušovat jejich vývoj

Podle výzkumníků se tyto chemikálie dostaly na sever kvůli plastovému odpadu, který ptáci omylem spolknou, když v moři loví ryby a krevety v průlivu Lancaster Sound. Většinu života buřňáci stráví právě lovem ryb, na hnízda se vrací jen k páření.

Problém, který se šíří

Buřňáci mají ve svých žaludcích olejovitou tekutinu, kterou používají jako obranný mechanismus. Vyvrhují ji na nepřátele, když brání svá hnízda. Vědci věří, že ftaláty se dostaly právě do této tekutiny a přes ni se přenesly do krevního oběhu a poté vajec, která samice snášejí.

Podle Jennifer Provencherové, která na výzkumu pracovala, jsou tyto výsledky značně znepokojivé. S ohledem na samotné prostředí i způsob života těchto ptáků by se do kontaktu s plasty a tedy ftaláty ani neměly dostávat. Ve skutečnosti ale matky svým potomkům skrze vejce předávají chemický koktejl cizorodých látek. „Je to opravdu tragédie,“ uvedla vědkyně na setkání American Association for the Advancement of Science, které se konalo na začátku roku ve Washingtonu. „Mláďata v sobě nesou tyto látky od začátku svého vývoje,“ poznamenala.