Biologové přečetli celý genom velkého bílého žraloka. Ukrýval spoustu překvapení

Vědci pak našli stejné genetické sekvence zodpovědné za stabilitu genů také u žraloků obrovských – až dvanáctimetrových býložravých paryb. U nich to bylo ještě zajímavější, jde totiž o velmi dlouhověké tvory, kteří se dožívají věku přes sto let.

Z toho, co o genech víme, přitom vyplývá, že riziko vzniku rakoviny a dalších podobných chorob stoupá s větším množstvím buněk (větší tělo znamená více buněk) i s délkou života. Právě proto musí být u tak velkých a dlouhověkých tvorů, jako jsou žraloci, genetické stabilizátory tak silné.

Toto bádání může mít značný dopad na výzkum rakoviny a její léčby u lidí. Pokud by se podařilo přesně pochopit, jak žraločí obrana proti nežádoucím změnám DNA funguje, dalo by se jí teoreticky využít i v léčbě nebo ochraně lidských pacientů. U žraloků zjevně funguje dostatečně dobře, jinak by na Zemi nežili déle než 500 milionů let, tedy déle než jakýkoliv jiný druh obratlovce.

Regenerace téměř zázračná

Žraločí genom prozradil také více o jejich schopnosti léčit se. Žraloci prosluli tím, že se jim většina i těžkých zranění vyléčí prakticky „přes noc“. Výzkum potvrdil, že v jejich genomu je řada genů spojených se základními schopnostmi léčení.

Vědci upozorňují, že přečtení žraločího genomu je jen začátek, teprve nyní pečlivá analýza těchto informací a práce s nimi ukážou, jak lze poznatky využít. Pomůže to ale i snahám přírodovědců v zachování ohrožených druhů žraloků.