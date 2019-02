Před deseti lety došlo k největší srážce družic na oběžné dráze. Mračno trosek je nebezpečné dodnes

Událost, která tu bude ještě tisíce let

Trosky z deset let staré srážky budou kolem Země obíhat tisíce let a budou ohrožovat množství satelitů. Uvedl to krátce po katastrofě šéf ruského střediska řízení kosmických letů Vladimir Solovjov a ani po dekádě se na tom nic nezměnilo.

Podle Solovjova i expertů z NASA může řada úlomků po úterní kolizi zůstat na oběžné dráze Země až deset tisíc let. I ty nejmenší fragmenty přitom mohou pro vesmírné lodi vyrobené z lehkých slitin představovat vážné nebezpečí.