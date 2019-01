Pouštní lvi z Namibie se naučili nový trik, zabíjí teď tuleně

Největšími predátory, kteří tu žijí, jsou lvi. Jejich smečky ale mají nedostatek potravy. Nový výzkum zveřejněný v odborném časopise The Namibian Journal of Environment však ukázal, že lvi se dokázali na tyto podmínky adaptovat. Přizpůsobili se blízkosti oceánu a nyní právě na jeho pobřeží získávají většinu potravy.

Biologové po dva roky studovali dvě velké smečky a sledovali prakticky každý krok lvů. Ukázalo se, že „plody moře“ tvoří 86 procent jejich potravy. Nejčastěji lvi loví ptáky, především kormorány a plameňáky, ale ve sledované době se jim podařilo chytit také 18 tuleňů.

Příroda se (někdy) přizpůsobí

Vědci dokonce pozorovali, jak se lvi vydávají do takzvaného pobřežního pásma – což je zóna na okraji oceánu, která je střídavě suchá a střídavě zaplavovaná. Odborníci předpokládají, že lvi tam pátrají po další potravě, kterou mohou tvořit například krabi, mořské želvy a jiná zvířata. Biologové to ale nebyli schopni jednoznačně potvrdit, museli by se totiž ke lvům mnohem více přiblížit, což je nebezepečné.