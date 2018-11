Už deset let je Česká republika v Evropské kosmické agentuře. Co nám to přineslo?

Vstup do této prestižní mezinárodní organizace byl náročný, trval řadu let a byla pro něj potřeba spousta vyjednávání. České vědě i výzkumu se však tato snaha bohatě vyplatila.

V Česku je v současnosti kolem sedmdesáti firem a výzkumných pracovišť, které se zapojují do kosmických aktivit. Kromě toho na nich stojí i řada aplikací a technologií, které si málokdo běžně spojuje s vesmírem.

Díky členství v Evropské kosmické agentuře je možné zapojení firem do mezinárodních konsorcií, která vyrábějí družice, nosné rakety či jejich součásti.

„Každý si představí hlavně vesmírný výzkum nebo lety do vesmíru, ale patří sem i družicová navigace, družicové telekomunikace poskytující satelitní vysílání, nebo pozorování Země. I to, že si můžeme vybrat peníze z bankomatu, je umožněno díky synchronizaci pomocí družic,“ uvedl ředitel odboru kosmických aktivit na ministerstvu dopravy Václav Kobera.

„ESA je technologický klub, který nám dává obrovské možnosti. Peníze, které do něj dáváme, se nám díky principu geografické návratnosti vrací zpět v podobě zakázek,“ řekl Kobera.

Kosmický průmysl podle něj stojí na špičce inovací, a to, co se v něm prosadí, se v následujících letech objeví i na Zemi. Nejprve zpravidla v leteckém průmyslu, později i v dalších odvětvích.

Poplatek za členství v ESA se skládá z několika částí. Osm milionů eur (207 milionů korun) ročně stojí Českou republiku ročně povinné výdaje. Další náklady závisí na dobrovolném rozhodnutí státu, kterých volitelných programů se stát chce účastnit. „Vzhledem k výhodám, které nám to přináší, se nám tuto částku povedlo výrazně navýšit. Celkově je rozpočet na ESA v roce 2018 včetně povinné části přes 46 milionů eur (1,2 miliardy korun),“ uvedl ředitel odboru kosmických aktivit.