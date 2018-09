Klimatická změna ohrožuje přírodu, člověka i civilizaci, varuje klimatolog Philippe Ciais

Tento trend rozhodně není způsobený jen takzvanými „městskými ostrovy“, tedy tím, že by se teplota měřila pouze ve městech nebo jejich nejbližším okolí, kde je logicky tepleji: několik desítek tisíc měřicích stanic je umístěných ve městech, na venkově i v přírodě. A údaje ze všech říkají to stejné: planeta se otepluje. A klimatologové k tomu dodávají: vinou člověka. Vůbec nejrychleji se zahřívá severní polokoule a v jejím rámci je rekordní západní Evropa. Vědci zatím přesně nevědí proč – ale fakta jsou jasná.

„Teplota od začátku přístrojového měření vzrostla do osmdesátých let dvacátého století přibližně o jeden stupeň. V posledních deseti letech zase teploty velmi rychle rostou, rok 2018 je rekordní,“ začal rozhovor Ciais. Ke stejným závěrům jako klimatologové podle něj došli i experti, které financuje uhelný průmysl – stačilo jim jen, aby prostudovali syrová data.

Dobrým příkladem je pro něj sucho z roku 2003, které jsme zažili v Evropě. To by bylo bez změny klimatu méně extrémní – podle Ciaise vzniklo na toto konkrétní téma velké množství studií, které souvislost přesvědčivě prokazují. „Všechny modely, které máme pro Evropu, ukazují, že pokud se klima ohřeje globálně o dva stupně, bude se takové sucho, jaké jsme zažili roku 2003, opakovat přibližně každých deset let.“ To bychom ale dokázali zvládnout, i když by to nebylo nic lehkého. „Kdyby se klima ohřálo o 4 stupně, pak už by se ale takové sucho opakovalo každých 4–5 let. A to je mnohem obtížnější,“ ukazuje Ciais různé potenciální scénáře i jejich dopady.

Dva stupně neznamenají, že bude v létě tepleji o dva stupně a v zimě také o dva stupně. To je jen globální průměr, problém je v tom, že ve světě jsou oblasti, které se zahřívají mnohem rychleji – a patří mezi ně například západní Evropa. Že budou klimatické i meteorologické změny pro lidstvo představovat zatím netušenou výzvu, předvídají rovněž experti OSN na zemědělství. Pokud stoupnou globální teploty o jeden stupeň, způsobí to pokles výnosů o zhruba pět procent. Profesor Ciais si myslí, že dopady budou ještě horší: jeho tým studoval, jak pole reagují na větší teplo. A u těch klíčových plodin, které lidstvo živí, jako je rýže, kukuřice nebo pšenice, je pokles výnosů při oteplení o dva stupně sedm až deset procent. A to jsou průměry, nikoliv extrémní roky.