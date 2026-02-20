V Evropě se šíří bakterie odolávající antibiotikům. Přenáší se jídlem


Nové údaje evropských agentur pro zdraví a bezpečnost potravin ukazují, že u bakterií přenášených potravinami stále roste jejich odolnost vůči běžně používaným antibiotikům. To podle expertů ohrožuje léčbu řady onemocnění a může to způsobit spoustu zdravotních problémů, z nichž některé skončí smrtí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydaly tento týden společnou zprávu. Ta varovala, že vzorky dvou druhů bakterií odebraných od lidí i zemědělských zvířat byly velmi často odolné vůči celé řadě běžně používaných antibiotik. Důležité je, že tato odolnost se dotýká i antibiotik, která jsou základem moderní léčby.

Jedná o bakterie Salmonella a Campylobactter. Obě způsobují poměrně vážné zažívací nemoci, salmonelózu a kampylobakteriózu, které jsou zodpovědné jen v Česku za desítky tisíc nemocných ročně. Obecně platí, že právě tyto bakterie jsou dvě hlavní příčiny onemocnění z potravin. U obou může dojít i k závažnému průběhu, jenž se léčí hlavně pomocí antibiotik. Vzorky z let 2023–2024, o nichž evropské úřady informovaly, byly odolné vůči běžně používaným antibiotikům, včetně ampicilinu, tetracyklinu a sulfonamidů.

To by nebylo ještě tak špatné, protože lékaři mají (respektive měli) k dispozici i jiná antibiotika, která jsou účinná a široce využitelná. Tím hlavním je ciprofloxacin – bohužel právě na něj si jak lidé, tak i drůbež podle expertízy rovněž budují větší rezistenci. Vzhledem k úrovni této odolnosti už podle evropských úřadů nejde ciprofloxacin ani další podobná antibiotika používat k léčbě kampylobakteriózy u lidí.

Problém s E. coli

Zpráva také uvádí, že u zemědělských zvířat roste výskyt bakterie Escherichia coli (E. coli), která produkuje enzym karbapenemáza.

To je podle vědců zvlášť znepokojivé, protože právě tyto enzymy způsobují odolnost těchto bakterií na antibiotika jménem karbapenemy. Ta se vůbec nesmí používat ve veterinární medicíně, ale jsou poslední možností při léčbě závažných infekcí u lidí.

Pokud by se tato vlastnost šířila dál, představovalo by to závažný problém pro zdravotnické systémy po celém světě.

Dobré zprávy

Tato zpráva má ale i několik pozitivních závěrů. Ukazuje totiž, že několik evropských zemí zaznamenalo, že u tamních vzorků salmonely (jak u lidí, tak u zvířat) došlo k poklesu odolnosti vůči některým antibiotikům.

Mírně pozitivní zprávou je také fakt, že se u bakterií tyto odolnosti nehromadí: jen málo bakterií si totiž naštěstí vytvořilo rezistenci vůči více druhům antibiotik současně.

Úředníci ECDC uvedli, že jejich zpráva zdůrazňuje význam rozumného používání antibiotik v lidské i veterinární medicíně a při produkci potravin. Přesto by se měla situace u zvířat podle zprávy intenzivně sledovat, aby se odhalily případné rychlejší nebo nebezpečnější změny u bakterií.

Proč je to důležité

„Antibiotická rezistence představuje jeden z největších globálních zdravotních problémů současnosti. Nesprávné a nadměrné užívání antibiotik vede k tomu, že se bakterie stávají odolnými vůči léčbě. Pokud se trend nezmění, hrozí, že běžné infekce nebude možné léčit dostupnými antibiotiky. Jak zásadní může problém být pro každého z nás? Představme si například, že dostaneme zápal plic a nebude jediné léčivo, které by nám dokázalo pomoci s nákazou bojovat,“ varuje hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková.

Každý den podle ní zažije přibližně sedm procent pacientů v evropských nemocnicích alespoň jednu infekci spojenou se zdravotní péčí. Z toho třetina těchto infekcí je způsobena právě bakteriemi rezistentními vůči důležitým antibiotikům, což omezuje možnosti léčby infekcí.

