Vědci objevili pět tisíc let zamrzlou bakterii. Odolá desítce moderních antibiotik


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Frontiers

Objev bakterie odolné proti celé řadě moderních antibiotik v uzavřeném rumunském ekosystému zamrzlé jeskyně podle vědců vyvolává obavy, aby se tyto vlastnosti nepřenesly na jiné mikroorganismy. Současně ale nabízí naději pro nové léky.

Jeskyně Scarisoara působí jako z nějakého klasického hororu. Špatně dostupný labyrint temných chodeb a dómů měří téměř tři čtvrtě kilometru. A když do něj dopadnou paprsky reflektorů, nečekaně se rozzáří – je v ní totiž spousta ledu, který se zde dochoval místy ještě z posledních dob ledových. Hororovou atmosféru podtrhuje, že leží vzdušnou čarou sto kilometrů od Sighisoary – rodiště Vlada Napichovače, který se stal inspirací pro slavného hraběte Drákulu. Jenže podle nových výzkumů vyvolávají strach i reální obyvatelé této jeskyně.

Mezinárodní vědecký tým tam studoval pět tisíc let staré vrstvy ledu a narazil v něm na zamrzlou bakterii, které dal jméno Psychrobacter SC65A.3. Když ji v laboratoři otestovali, zjistili je, že zcela odolná vůči desítce moderních antibiotik a má asi sto genů, které jsou spojené s touto mikrobiální odolností. A to všechno přesto, že se s moderními antibiotiky tato bakterie nikdy nemohla setkat.

„Studium mikroorganismů, jako je Psychrobacter SC65A.3, získaných z tisíce let starých jeskynních ledových usazenin, odhaluje, jak se antibiotická rezistence vyvinula zcela přirozeně v životním prostředí, dlouho předtím než se začala používat moderní antibiotika,“ uvedla Cristina Purcareová z Rumunské akademie věd.

Psychrobacter SC65A.3 patří mezi psychrobakterie, což jsou mikroorganismy přizpůsobené chladnému prostředí. Některé druhy mohou způsobit infekce u lidí nebo zvířat, ale obecně se o tomto kmeni bakterií ví stále příliš málo – právě proto, jak izolovaně a daleko od lidí se většinou vyskytují.

Rumunští mikrobiologové otestovali odolnost této bakterie, která spala pět tisíc let v ledu, vůči 28 antibiotikům z deseti tříd, které se běžně používají nebo jsou vyhrazeny k léčbě bakteriálních infekcí. „Deset antibiotik, u nichž jsme našli rezistenci, se v klinické praxi široce používá k léčbě řady závažných bakteriálních infekcí,“ zdůraznil Purcareová.

Vrt, z něhož vědci získali vzorek bakterie, byl 25 metrů hluboký
Zdroj: Frontiers/Itcus C.

Genetický profil rezistence SC65A.3 podle autorů naznačuje, že kmeny schopné přežít v chladném prostředí by mohly fungovat jako rezervoáry rezistentních genů právě proto, že některé geny pro život v chladu se mohou hodit i pro rezistenci.

Bakterie s potenciálem smrti i naděje

Hororové filmy sice končí v principu většinou špatně, příběh rumunské bakterie může mít ale konec víc než dobrý. Bakteriální kmeny, jako je ten, který byl zkoumán v této studii, totiž představují nejen hrozbu, ale také naději.

„Pokud tající led uvolní tyto mikroby, mohly by se tyto geny rozšířit do moderních bakterií, což by přispělo k celosvětovému problému antibiotické rezistence,“ upozorňuje na rizika Purcareová. „Na druhou stranu ale produkují jedinečné enzymy a antimikrobiální sloučeniny, které by mohly inspirovat nová antibiotika, průmyslové enzymy a další biotechnologické inovace.“

V genomu výše popsané bakterie vědci objevili téměř šest stovek genů, jež mají zatím neznámé funkce. A to naznačuje, že by právě ony mohly být zajímavým zdrojem pro objevování nových biologických mechanismů. Analýza genomu také odhalila jedenáct genů, které jsou potenciálně schopné zabíjet nebo zastavit růst jiných bakterií, hub a virů, což by mohlo pomoci s kontrolou těchto pro člověka nebezpečných patogenů.

Takový potenciál je stále důležitější ve světě, kde se antibiotická rezistence stává větším problémem. Výzkum pravěkých genomů by mohl hrát důležitou roli nejen v pochopení antibiotické rezistence, ale hlavně v hledání nových látek, na něž nemohou být moderní patogeny adaptované. „Tyto dávné bakterie jsou pro vědu a medicínu nesmírně důležité,“ uzavírá Purcareové, „nicméně je nezbytné, aby se s nimi opatrně zacházelo a aby laboratoře byly vybavené pro zacházení s těmito organismy.“

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Jazyková poradna nově řeší i chyby umělé inteligence

Jazyková poradna nově řeší i chyby umělé inteligence

před 13 mminutami
Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

před 31 mminutami
Izraelská armáda zabila šest lidí na východě Libanonu a dva další na jihu

Izraelská armáda zabila šest lidí na východě Libanonu a dva další na jihu

03:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump po verdiktu soudu podepsal nové desetiprocentní clo

Trump po verdiktu soudu podepsal nové desetiprocentní clo

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Macinka se na zasedání Rady pro mír setkal s Rubiem

Macinka se na zasedání Rady pro mír setkal s Rubiem

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie pokračovala v prohledávání domu bývalého prince Andrewa

Policie pokračovala v prohledávání domu bývalého prince Andrewa

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Akciové trhy po odmítnutí Trumpových cel soudem posílily, dolar klesl

Akciové trhy po odmítnutí Trumpových cel soudem posílily, dolar klesl

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci objevili pět tisíc let zamrzlou bakterii. Odolá desítce moderních antibiotik

Objev bakterie odolné proti celé řadě moderních antibiotik v uzavřeném rumunském ekosystému zamrzlé jeskyně podle vědců vyvolává obavy, aby se tyto vlastnosti nepřenesly na jiné mikroorganismy. Současně ale nabízí naději pro nové léky.
před 1 hhodinou

Téměř to skončilo tragédií jako Challenger. NASA popsala problémy Starlineru

Americká vesmírná agentura NASA zkritizovala problémy mise kosmické lodi Starliner, kvůli nimž musela její posádka zůstat na Mezinárodní vesmírné stanici místo plánovaných osmi dní celé tři měsíce.
před 19 hhodinami

Výzkum brněnské vědkyně ukazuje, jak zásadní je mezinárodní spolupráce

Tak náročný výzkum, jako je hledání léků proti rakovině, se nedá nikde dělat izolovaně, už jen kvůli tomu, jak drahý je. Proto se stále více vědců spojuje v mezinárodních organizacích. Jednou z nich je platforma canSERV, podporovaná EU, která propojuje vědce s výzkumnými službami a infrastrukturami a která má urychlit objevy a zlepšit péči o pacienty. Podílí se na ní i brněnská vědkyně Pavla Bouchalová.
před 20 hhodinami

Mráz ze Sibiře před sedmdesáti lety sevřel Evropu

Únor před sedmdesáti lety přinesl výjimečně chladné teploty. Tehdy sevřel sibiřský mráz většinu Evropy, včetně tuzemska. Chlad, který přišel z ruské části Arktidy, způsobil kontinentu spoustu problémů.
před 21 hhodinami

Vědci poprvé změřili znečištění vracející se rakety

Vědcům se poprvé podařilo změřit znečistění, které tvoří rakety a jiná obdobná tělesa při sestupu do atmosféry. Popsali to experti z Leibnizova ústavu fyziky atmosféry v odborném časopise Communications Earth & Environment. Vědci díky laserovému zařízení LiDAR zaznamenali lithiový oblak ve výšce 96 kilometrů nad zemským povrchem, který podle nich vznikl návratem části rakety Falcon 9 společnosti SpaceX.
před 22 hhodinami

V Evropě se šíří bakterie odolávající antibiotikům. Přenáší se jídlem

Nové údaje evropských agentur pro zdraví a bezpečnost potravin ukazují, že u bakterií přenášených potravinami stále roste jejich odolnost vůči běžně používaným antibiotikům. To podle expertů ohrožuje léčbu řady onemocnění a může to způsobit spoustu zdravotních problémů, z nichž některé skončí smrtí.
včera v 07:02

Na Slovensku objevili dva nové druhy minerálů

Objevit neznámý druh minerálů není úplně výjimečné, ale ve zdejším regionu to zase tak časté není. Teď se to podařilo slovenským vědcům, kteří popsali rovnou dva druhy najednou.
19. 2. 2026

V tělech volně žijících ryb se vyskytují antidepresiva, popsali jihočeští vědci

Vědci zjistili, že u jiker a následně i ryb se vyskytují psychoaktivní léky, které do vody unikají z odpadů. Na projektu mezinárodního týmu spolupracovali i zástupci Jihočeské univerzity (JU). Výzkum se konal na dvou místech na českých tocích. Psychoaktivní léky, které se používají například proti depresím, pak mohou negativně ovlivnit vývoj ryb.
19. 2. 2026
Načítání...