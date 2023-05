Turisté se skládají na opravu ohořelé rozhledny v Českém Švýcarsku

Klub českých turistů by chtěl vybrat milion korun. Do konce sbírky zbývá ještě dvacet dní. Na obnovu rozhledny putují třeba i peníze ze vstupného. „My už jsme přešli na letní provoz, i když je rozhledna v provizorním stavu, tak samozřejmě je otevřená,“ uvedl Hieke.

I proto s obnovou a rozvojem rozhledny pomáhají dobrovolní dárci. Zatím jich jsou zhruba čtyři stovky. „Jsem překvapený, že tam je téměř 400 tisíc korun. Je to určitě zajímavý signál, že lidé nejsou lhostejní,“ popsal starosta.

Cena se ale může ještě změnit. „Komplikací je velmi ztížený přístup – z povahy rozhledny. Uvidíme, s čím rozpočtáři přijdou, a pak budeme muset řešit, co s tím dál,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář (nestr.).

Návštěvnost je přitom enormní. Na opravené rozhledně by turisté v následujícím roce rádi oslavili své půlkulaté výročí. „Příští rok slavíme 135 let a chtěli bychom rozhlednu do té doby mít obnovenou,“ dodal Hieke.

S obnovou rozhledny by měli pomoct i dobrovolní brigádníci, kteří na Vlčí horu dorazí poprvé na začátku června.