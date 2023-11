Nenávist mezi Armény a Ázerbájdžánci je obrovská, uprchlíci mluví o ruské zradě, říká reportér

Podle Vlacha existovaly náznaky, že by mohlo dojít k etnickým čistkám. „Ázerbájdžánští vojáci vyháněli obyvatelstvo, chovali se hrubě v opuštěných arménských domech, které zabrali. Případy masového zabíjení zatím dokázané nejsou. Vypadá to spíš, že šlo o jakýsi davový efekt, že ti lidé nechtěli žít s Ázerbájdžánci v jednom státě. Nenávist mezi Armény a Ázerbájdžánci je taková, že se nesnesou vedle sebe,“ říká novinář.

Z Náhorního Karabachu odjelo během několika málo dnů prakticky všechno arménské obyvatelstvo. Ačkoli ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev slíbil lidem občanství a bezpečnost, nikdo ze zdejších Arménů tomu nevěřil. „Šedesát kilometrů jsme jeli dva dny, 48 hodin. Stačila by malá provokace a podřezali by všechno arménské obyvatelstvo,“ je přesvědčen Aram.

Snahy o integraci běženců

Triumfální ázerbájdžánskou přehlídku v ulicích hlavního města Náhorního Karabachu Stěpanakertu, přejmenovaného na Chankendi, sledovali běženci s hořkostí v televizi nebo na internetu. Je jim jasné, že domů se rychle nevrátí. „Uprchlíci mi říkali, že je jim jedno, co je s jejich domy. Pozice Ázerbájdžánu je teď tak silná, že to (na návrat uprchlíků) nevypadá,“ podotkl Vlach.

Arménie se běžencům snaží zajistit práci, oni sami si ale stěžují na vysoké náklady na bydlení. Ty vzrostly poté, co do Jerevanu utíkali vesměs movití Rusové, kteří se obávali povolávacího rozkazu do války proti Ukrajině.

„Teď už dva týdny pracuji jako učitelka, ale jestli nebudu mít kde bydlet, nebudu moct tu práci dělat,“ stěžuje si uprchlice Asyl. Podle Vlacha se právě učitelé poměrně dobře integrují, snahy jsou také u vojáků karabašské domobrany, sportovců nebo státních zaměstnanců. „Zemědělci by v budoucnu měli být přesídleni někam, kde dostanou půdu, které ale v Arménii není úplný dostatek,“ konstatoval Vlach.