Pašinjan obrací Arménii od Ruska k Západu. „Hádejte, jaký osud ho čeká,“ zaznělo z Moskvy

Arménský premiér Nikol Pašinjan, jehož slabá armáda by nebyla schopná čelit ázerbájdžánským silám vybaveným moderní technikou, odmítl do oblasti vyslat vojáky. V říjnu pak Pašinjan oznámil, že je s Baku připravený podepsat dohodu o míru. Ve čtvrtek zopakoval své naděje o brzkém uzavření dohody a navázání diplomatických vztahů mezi znesvářenými zeměmi.

V důsledku dlouhého konfliktu o Náhorní Karabach tak Arménie hledala spojence o něco dále – a našla jej v Moskvě.

Arménie je jedinou postsovětskou zemí, kde vliv Ruska od rozpadu Sovětského svazu neustále rostl. Jerevan je s Moskvou spojen hospodářskou aliancí i vojenským spojenectvím, spolu s dalšími čtyřmi postsovětskými státy například tvoří Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB).

V roce 1992 byla na arménských hranicích s Íránem a Tureckem rozmístěna ruská pohraniční stráž, o tři roky později byla v arménském městě Gjumri otevřena velká ruská vojenská základna. A v roce 2020 byla do Náhorního Karabachu vyslána ruská mírová mise.

„Hádejte, jaký osud ho čeká“

Vše se však změnilo v únoru 2022 s plnohodnotnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu, která pohltila veškerou pozornost Kremlu. Ázerbájdžán toho využil už na podzim téhož roku, kdy zaútočil na svrchované arménské území. Výsledkem střetu u města Jermak bylo asi tři sta mrtvých na obou stranách. Podle Jerevanu se navíc ázerbájdžánští vojáci dopouštěli na zajatých obráncích i obránkyních zvěrstev.

Rusko, zaměstnané svým tažením na Ukrajině, však zůstalo nečinné. Pro Arménii to bylo zklamání.

Rusko-arménské vztahy pak postupně korodovaly, když Jerevan odvolal svého zástupce v OSKB a odmítl být spojencem Moskvy v invazi na Ukrajině. Napadené zemi naopak poslal humanitární pomoc a později i ratifikoval Římský statut Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na ruského lídra Vladimira Putina.

Pokud by tak Putin cestoval do Arménie, měla by země povinnost jej zatknout. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil ratifikaci za „extrémně nepřátelský“ krok.

Jerevan zároveň kritizoval, že mu Moskva nedodává již zaplacené zbraně a nutí zemi, aby se obrátila na indické výrobce, aniž by peníze vrátila. Manželka arménského premiéra se navíc na začátku září v Kyjevě zúčastnila fóra prvních dam, které pořádala Olena Zelenská.