K dosažení míru je nutné být silný, řekl ČT Fiala

„Pozice České republiky v Evropě je výjimečná. Někdy stojíme sami, někdy jsme v menšině. Je to dáno i specifickými historickými vztahy. Podporu pro tuto politiku ale cítím i uvnitř české společnosti. I v Izraeli jsem se setkal s tím, že řada lidí, ať už politici nebo lékaři říkají, že jsou si vědomi toho, že v nás mají přátele a bez nás by nebyli samostatnou zemí po tak dlouhou dobu. To je něco cenného, co stojí za to, i kdybychom v tom byli sami,“ míní Fiala.

V Izraeli hovořil nejen s čelními představiteli státu a zástupci zpravodajských služeb, ale navštívil i raněné v nemocnicích a hovořil také s matkou dvou dětí, které Hamás unesl spolu s dalšími asi dvěma sty lidmi z Izraele do Pásma Gazy. „Jsou to pro nás nepředstavitelné příběhy,“ podotkl Fiala.

Fiala při návštěvě židovského státu znovu zdůraznil, že Česko ve válce jednoznačně podporuje Izrael. „Ta země je teď psychologicky fakticky hluboce zasažena brutálními teroristickými útoky a potřebuje slyšet, že má ve světě spojence, kteří chápou právo Izraele na to, aby se bránil a dělal vše pro to, aby tato země chránila bezpečí svých obyvatel,“ prohlásil premiér.

Stát na „správné straně“

Pokud jde o civilní oběti v Gaze, podle premiéra je Izrael opatrný, pokud jde o odvetná opatření. „Řekl bych, že sami sebe kontrolují. U výzev jsem opatrný. Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo, zatímco oni jsou terčem teroristů, kteří neváhají podřezávat a upalovat děti,“ upozornil Fiala.

Chce, aby Česko Izraeli poskytlo veškerou podporu, aby zastavil Hamás. „Jedině tak bude na Blízkém východě mír. A jedině tak mohou do budoucna žít v míru i Palestinci – s Hamásem určitě ne,“ je přesvědčen Fiala.

„Naší úlohou je stát na správné straně, to znamená na straně demokracie, svobody a lidských práv. Naši prestiž ve světě zvyšuje to, že se neváháme postavit za Ukrajinu od první chvíle, že neváháme poslat jí zbraně ve chvíli, kdy ostatní nad tím ještě přemýšlejí, a že se dokážeme v první chvíli postavit na stranu Izraele. To jsou věci, které posilují naši pozici ve světě, dokonce i u těch, co s námi nesouhlasí,“ konstatoval premiér.

Pokud jde o mocenské šachy v regionu, situace je podle Fialy nyní nebezpečná. „Negativní roli hraje Írán, který je jedním a možná hlavním klíčem k problémům, které se teď odehrávají. Do toho musíme připočítat roli Ruska, které samozřejmě nemá zájem, aby se situace uklidnila, protože nové centrum světových problémů ruským zájmům a tomu, co dělá na Ukrajině, vyhovuje,“ myslí si premiér.

„O to důležitější je, abychom jako Evropa a Severoatlantická aliance dávaly najevo, že nám záleží na míru na Blízkém východě. A o to důležitější je americká podpora Izraele a demonstrace americké síly, aby to odradilo případné zájemce vstoupit do konfliktu,“ zdůraznil Fiala.