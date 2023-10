Strategie smrti tisícem řezů. Zapojení Íránu do útoku na Izrael je podle expertů pravděpodobné

Írán se možná zapojil, ale útok nenařídil, míní experti

Pravděpodobnost zapojení Íránu do útoku na Izrael je vysoká i podle expertů. „Je vysoce pravděpodobné, že bez souhlasu islamistů z Teheránu by k sobotnímu útoku nedošlo. Válka s Hamásem a Hizballáhem proto může velmi rychle přerůst ve válku Izraele s Íránem. Pokud se konflikt takto rozšíří, bude Izrael bojovat nejméně na třech frontách,“ uvedl například Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity.

Také experti oslovení BBC míní, že Írán má jako jeden z nejnesmiřitelnějších nepřátel Izraele zjevný zájem na tom, aby židovský stát trpěl. „Řekl bych, že není příliš přehnané předpokládat, že je do toho Teherán zapojen,“ řekl BBC bývalý vysoký důstojník izraelské zahraniční zpravodajské služby Mossad Haim Tomer.

„Je to odpověď Íránu na zprávy, že dojde k uzavření mírové smlouvy mezi Izraelem a Saúdskou Arábií.“ Podle něj je však myšlenka, že Írán nařídil sobotní útok „trochu těžkopádná“. „Ano, je pravda, že je Írán hlavním poskytovatelem vybavení Hamásu. A že je cvičili v Sýrii, a dokonce údajně i v Íránu,“ uvedl Tomer s tím, že Izrael v posledních měsících sledoval pohyb těchto teroristů. „Viděli jsme lidi, jako je například Sálih al-Arúrí (šéf vojenského křídla organizace), a další vůdce Hamásu létat mezi Libanonem a Íránem, kde se scházeli, včetně uskutečnění schůzky se samotným Chameneím,“ uvedl Tomer.

Dodal však, že to k načasování útoku úplně nestačí. „Hamás byl velmi naladěn na vnitřní konflikt v Izraeli a Írán podporoval každý logistický a vojenský aspekt, ale myslím si, že toto rozhodnutí bylo nejméně ze pětasedmdesáti procent nezávislým rozhodnutím vedení Hamásu,“ dodal.

S tím souhlasí odborník na Írán z telavivské univerzity Raz Zimmt. „Toto je palestinský příběh,“ napsal na sociální síti X. Videa z útoku podle něj však poukázala na úroveň sofistikovanosti, která dalece přesahuje minulé pokusy Hamásu prolomit izraelská bezpečnostní opatření obklopující Pásmo Gazy.

My two (or more) cents about Iran's involvement in recent developments in Southern Israel. In my opinion, two crucial distinctions are required. First, it is necessary to distinguish between Iranian support to Hamas, as well as the ongoing coordination between IRGC, Hezbollah,… — Raz Zimmt (@RZimmt) October 9, 2023

Současné použití raket, dronů, vozidel a motorových rogal podle Zimmta naznačuje, že ti, kteří útok plánovali, se inspirovali dalšími příklady hybridní války, možná i rusko-ukrajinským konfliktem. „Využil Hamás íránskou pomoc? Určitě ano. Měl Írán na této akci zájem? Ano. Potřebuje Hamás k činnosti íránské povolení? Ne. Došlo ke koordinaci mezi Hamásem, Íránem a Hizballáhem? Je to možné,“ uvedl Zimmt s tím, že rozhodnutí bylo ale podle něj přijato „Hamásem na základě jeho vlastních zájmů, vyplývajících z palestinské reality“.