Respektujeme volbu slovenských občanů, ovlivnily ji však dezinformace, uvedla Jourová

Poukázala, že se na Slovensku ve volební kampani také poprvé objevil deepfake, tedy upravená videa, která vkládají do úst aktérů slova, která nikdy neřekli. „Pan Šimečka toho byl prvním terčem, pohrála si s tím umělá inteligence. To je pro mě největší strašák, že se technologie včetně umělé inteligence budou ve vrchovaté míře zneužívat autory, propagátory dezinformací. To by mohlo skončit velice špatně pro evropskou demokracii,“ prohlásila Jourová.

Připustila, že se ve slovenské předvolební kampani ještě nemohl plně projevit akt o digitálních službách, který začal platit koncem srpna. Místopředsedkyně Komise se domnívá, že v kampani před jarními volbami do Evropského parlamentu bude jeho dopad již výraznější. Akt se týká devatenácti internetových platforem, které musí zajistit, že se jejich prostřednictvím nebudou šířit ověřené lži – tedy dezinformace – ani výzvy k násilí a zabíjení.

Věra Jourová nicméně odmítla, že by byl akt nástrojem cenzury. Ujistila, že nijak neomezuje šíření osobních názorů. „Tu kritiku slýchám často. Mám chuť vzkázat autorům kritických slov a vyvolávání strašáků z cenzury, ať se podívají na jimi mnohdy milované Rusko, co je cenzura, jak vypadá cenzura v diktatuře. To je cesta, kterou v Evropské unii určitě nejdeme. Chceme navrátit zákonnost obsahu. Zakázaný obsah existuje v Evropské unii celé dekády. Ve všech zemích je to tak kvalifikováno. My po platformách v rámci nařízení o digitálních službách nechceme nic jiného, než aby si udělaly pořádek ve svých sítích a aby respektovaly zákony,“ zdůraznila.